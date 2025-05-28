TRT 1 canlı izleme ekranında bu akşam UEFA Konferans Ligi final mücadelesi yer alıyor. Futbolseverlerin yakından takip ettiği final maçlarında bu akşam Real Betis ile Cheslea karşı karşıya geliyor. Saat 22.00'da başlayacak zorlu final maçı TRT 1 ve TRT'nin dijital yayın platformu Tabii üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Real Betis-Chelsea karşılaşmasının kaç kaç olduğunu önemli pozisyonları ve golleri TRT 1 canlı izleme linkinden kolayca takip edebilirsiniz. İşte 28 Mayıs 2025 Real Betis-Chelsea TRT 1 Tabii canlı yayın izleme linki.
TRT 1'de futbol heyecanı devam ediyor. Bu akşam UEFA Konferans Ligi final maçında Real Betis ve Chelsea kupayı kaldırmak için kozlarını paylaşacak. TRT'nin resmi adresindeki (www.trt1.com.tr) yayın akışında yer alan bilgilere göre, TRT 1 ve Tabii platformlarından şifresiz canlı izlenebilecek dev maç saat 22.00'da başlayacak. Polonya'nın Wroclaw Stadı'nda oynanacak Real Betis-Chelsea maçının ilk 11'leri ise belli oldu. İşte Konferans Ligi Real Betis-Chelsea final maçı canlı izleme ekranı ve maçtan bilgiler.
REAL BETİS-CHELSEA KONFERANS LİGİ FİNALİ TRT 1'DE
UEFA Konferans Ligi finalinde bu akşam Real Betis ile Chelsea şampiyonluk için mücadele edecek. Saat 22.00'da başlayacak karşılaşma TRT 1 ve Tabii'den canlı olarak izlenebilecek.
TRT 1 CANLI İZLE REAL BETİS CHELSEA CANLI YAYINI
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Real Betis (4-2-3-1):
Kaleci: 13 Adrián
Defans:
23 Y. Sabaly
5 M. Bartra
6 Natan
12 R. Rodríguez
Orta Saha (Defansif):
4 J. Cardoso
18 Pablo Fornals
Orta Saha (Ofansif):
7 Antony
22 Isco
10 A. Ezzalzouli
Forvet:
11 C. Bakambu
Chelsea (4-2-3-1):
Kaleci:
12 F. Jörgensen
Defans:
3 Cucurella
5 B. Badiashile
23 T. Chalobah
27 M. Gusto
Orta Saha (Defansif):
25 M. Caicedo
8 E. Fernández
Orta Saha (Ofansif):
11 C. Madueke
20 C. Palmer
7 Pedro Neto
Forvet:
15 N. Jackson
TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ
Uydu Adı Frekans POL Sembol FEC
TÜRKSAT 4A (42°E) - 11.958 11.958 V 27500 5/6
TÜRKSAT 3A (42°E) - 11.096 11.096 H 30000 5/6
TRT KAÇINCI KANAL?
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Real Betis taraftarlarından Chelsea maçına yoğun ilgi
UEFA Konferans Ligi finalinde İngiliz temsilcisi Chelsea ile karşılaşacak İspanyol ekibi Real Betis'in taraftarları, Wroclaw'a adeta akın etti.
İspanyol taraftarlar, Polonya'nın Wroclaw kentinde oynanacak final öncesinde Rynek bölgesinde bulunan Pazar Meydanı'na kurulan taraftar bölgesinde toplandı.
Takımlarının Avrupa'da oynayacağı ilk final maçının heyecanını yerinde yaşamak isteyen Real Betis taraftarları; forma, atkı ve bayraklarla alandaki restoranları doldurdu. Günün erken saatlerinde meydana gelen yeşil-beyazlılar, sağanak yağışa rağmen tezahüratlar yaparak maça hazırlandı.
Maç saati yaklaşırken sayısı artan taraftarlar, renkli görüntüler oluşturdu.