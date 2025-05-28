TRT 1'de futbol heyecanı devam ediyor. Bu akşam UEFA Konferans Ligi final maçında Real Betis ve Chelsea kupayı kaldırmak için kozlarını paylaşacak. TRT'nin resmi adresindeki (www.trt1.com.tr) yayın akışında yer alan bilgilere göre, TRT 1 ve Tabii platformlarından şifresiz canlı izlenebilecek dev maç saat 22.00'da başlayacak. Polonya'nın Wroclaw Stadı'nda oynanacak Real Betis-Chelsea maçının ilk 11'leri ise belli oldu. İşte Konferans Ligi Real Betis-Chelsea final maçı canlı izleme ekranı ve maçtan bilgiler.