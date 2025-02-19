TRT 1 canlı izle: Şampiyonlar Ligi maçları TRT Tabii Spor şifresiz canlı yayını

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam play-off turu rövanş maçları oynanacak. Borussia Dortmund-Sporting Lizbon, Paris Saint Germain (PSG)-Brest, Real Madrid-Manchester City ve PSV-Juventus maçları TRT1 ve TRT Tabii Spor platformları üzerinden şifresiz canlı yayınlanacak. İşte 19 Şubat Şampiyonlar Ligi TRT canlı yayın izleme bilgileri.
TRT ekranlarında Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam dört karşılaşma oynanacak. Son 16 turuna kalacak takımların belirleneceği bu gecede maçlar TRT 1 ve TRT Tabii Spor kanallarıncan canlı olarak yayınlanacak. TRT'nin resmi internet adresi (www.trt1.com.tr) yayın akışında da yer alan karşılaşmalardan Borussia Dortmund-Sporting maçı 20.45'te, diğer maçlar ise 23.00'da başlayacak.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİNDE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? TRT'DEN NASIL İZLENİR?
Şampiyonlar Ligi'ndeki mücadeleler TRT'nin resmi internet adresinde de www.trt.net.tr adresinde de yer alan bilgilere göre, şifresiz olarak futbolseverler ile buluşacak. Bu akşamki maçları canlı izlemek için aşağıdaki TRT canlı yayın linklerini kullanabilirsiniz.
BUGÜNKÜ MAÇLAR HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
20.45 Borussia Dortmund (Almanya) - Sporting (Portekiz): TRT 1
23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Brest (Fransa): Tabii Spor 1
23.00 Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere): Tabii Spor
23.00 PSV (Hollanda) - Juventus (İtalya): TRT 1