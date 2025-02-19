TRT 1 canlı izle: Şampiyonlar Ligi maçları TRT Tabii Spor şifresiz canlı yayını

TRT ekranlarında Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam dört karşılaşma oynanacak. Son 16 turuna kalacak takımların belirleneceği bu gecede maçlar TRT 1 ve TRT Tabii Spor kanallarıncan canlı olarak yayınlanacak. TRT'nin resmi internet adresi (www.trt1.com.tr) yayın akışında da yer alan karşılaşmalardan Borussia Dortmund-Sporting maçı 20.45'te, diğer maçlar ise 23.00'da başlayacak.