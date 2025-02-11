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TRT Tabii canlı izle: 11 Şubat TRT 1, TRT Spor Şampiyonlar Ligi maçları canlı yayını

TRT Tabii canlı izle: 11 Şubat TRT 1, TRT Spor Şampiyonlar Ligi maçları canlı yayını

22:0111/02/2025, Salı
G: 11/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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TRT'de bu hafta UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa ve Konferans Ligi maçları canlı yayınlanacak. Manchester City Real Madrid, Juventus - PSV Eindhoven, Monaco-Benfica gibi heyecan dolu maçlar, TRT1, TRT Spor ve Tabii platformundan canlı izlenebilecek. Peki hangi maç hangi kanalda yayınlanacak? İşte TRT Tabii spor canlı izleme sayfası ve frekans bilgileri.

TRT'de futbol şöleni bu akşam oynanacak 4 maç ile başlıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa ve Konferans Ligi maçları 11,12 ve 13 Şubat tarihlerinde oynanacak. 21 karşılaşma ise TRT 1, TRT Spor, TRT Radyo ile Tabii uygulaması üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmaların yayın bilgilerine sayfamızdan erişebilirler. İşte TRT'nin resmi adresinde yayınlanan maçları şifresiz izleme ekranı.

HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?


20.45 Brest - PSG (Tabii Spor)

23.00 Juventus - PSV Eindhoven (TRT Spor)

23.00 Manchester City - Real Madrid (Tabii Spor 1)

23.00 Sporting CP - Borussia Dortmund (Tabii Spor 2)


TRT SPOR CANLI İZLEME LİNKİ


TRT 1 CANLI İZLEME LİNKİ


TABİİ CANLI İZLEME LİNKİ

TRT'de 3 günde 21 UEFA maçı canlı yayınlanacak


TRT'nin resmi sayfasında yer alan bilgilere göre, UEFA Şampiyonlar, Avrupa ve Konferans Ligi'nde 11,12 ve 13 Şubat tarihlerinde oynanacak 21 karşılaşma canlı yayınla TRT 1, TRT Spor, TRT Radyo 1 ve tabii platformundan futbolseverlerle buluşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa'nın yayın haklarını 3 yıllığına alan TRT, futbolseverlere bu büyük heyecanı yaşatmaya devam ediyor.


UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele eden Türk takımları başta olmak üzere bazı karşılaşmalar TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından ücretsiz olarak izleyiciyle buluşurken diğer tüm yabancı takımların karşılaşmaları tabii platformundan izlenebilecek.

UEFA Şampiyonlar, Avrupa ve Konferans Ligi 11,12 ve 13 Şubat canlı yayın maç takvimi şu şekilde:


UEFA Şampiyonlar Ligi:

Bugün

20.45 Brest - Psg

23.00 Juventus - PSV Eindhoven

23.00 Manchester City - Real Madrıd

23.00 Sporting Cp -Borussia Dortmund

Yarın

20.45 Club Brugge - Atalanta

23.00 Celtic - Bayern Munıh

23.00 Monaco - Benfica

23.00 Feyenoord - Milan




UEFA Avrupa Ligi:


13 Şubat Perşembe

20.45 Fenerbahçe -Anderlecht

20.45 Saint Gılloıse -Ajax

20.45 Midtjylland - Real Socıedad

20.45 Ferencvaros - Vıktoria Plzen

23.00 Az Alkmaar - Galatasaray

23.00 Porto -Roma

23.00 Twente - Bodo/Glımt

23.00 Paok -Fcsb

UEFA Konferans Ligi:

13 Şubat Perşembe

20.45 Molde - Shamrock R.

20.45 Vikinggur R. - Panathinaikos

23.00 Gent - Real Betıs

23.00 Kopenhag - Heidenheım

23.00 Banja Luka - O. Ljubljana



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