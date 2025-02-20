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TRT1 canlı izle: Anderlecht Fenerbahçe maçı TRT 1 şifresiz canlı yayını izle

TRT1 canlı izle: Anderlecht Fenerbahçe maçı TRT 1 şifresiz canlı yayını izle

22:2620/02/2025, Perşembe
G: 20/02/2025, Perşembe
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UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht ile Fenerbahçe karşılaşılacak. TRT 1 canlı yayınında izleyici ile buluşacak heyecan dolu mücadele saat 23.00'da başlayacak. TRT'nin www.trt1.com.tr adresindeki yayın akışı bilgisine göre, karşılaşma şifresiz olarak ekranlara gelecek. İlk maçta 3-0'lık galibiyetle ayrılan temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 turuna kalma maçında yeniden galibiyet arayacak. TRT1 canlı izleme ekranını ve maçtan istatistikleri sizlerle paylaşıyoruz.

TRT 1, UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşamki Anderlecht Fenerbahçe maçını canlı yayınlıyor. Play-off turu rövnaş karşılaşmasında Fenerbahçe, deplasmanda konuk olacağı Belçika takımı Anderlecht'i ilk maçta 3-0'lık skor ile geçmişti. Rövanş maçını da kazanarak bir üst tura yükselmenin planlarını yapann Fenerbahçe'nin ilk 11'leri de belli oldu. Bu akşam TRT1'de şifresiz olarak canlı yayınlanacak mücadele saat 23.00'da başlayacak. TRT'nin resmi internet adresi olan www.trt1.com.tr'deki yayın akışı sayfasında maçın şifresiz olarak canlı izlenebileceği bilgileri yer alıyor. İşte Anderlecht Fenerbahçe maçı TRT1 canlı izleme sayfası ve maçtan bilgiler.


ANDERLECHT FENERBAHÇE MAÇI TRT1'DE CANLI İZLENECEK


UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş maçında Anderlecht ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Saat 23.00'da başlayacak mücadele TRT1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.


TRT1 ANDERLECHT FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLEME LİNK



KADROLAR BELLİ OLDU


UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Belçika'nın Anderlecht takımı ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyle:


Stat: Anderlecht

Hakemler: Sandro Scharer, Stephane De Almeida, Jonas Erni (İsviçre)


Anderlecht: Coosemans, Sardella, Adryelson, Hey, Ndiaye, Dendoncker, Leoni, Maamar, Huerta, Hazard, Vazquez


Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Amrabat, Yusuf Akçiçek, Osayi-Samuel, Fred, Szymanski, Kostic, Tadic, En-Nesyri, Dzeko

Belçika'nın şampiyonu Anderlecht


Anderlecht, Belçika'nın en çok şampiyonluğu bulunan takımı olarak dikkati çekiyor.

Brüksel'de 1908 yılında kurulan mor-beyazlı kulüp, 34 lig şampiyonluğunun yanı sıra, 9 Belçika Kupası ve 13 Belçika Süper Kupası'nı müzesinde sergiliyor.

Belçika'nın Avrupa arenasında en başarılı kulüplerinden Anderlecht, uluslararası organizasyonlarda da 2'şer UEFA Kupa Galipleri Kupası ve UEFA Süper Kupa ile 1 UEFA Kupası kazanma başarısı gösterdi.


Tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde (Eski adıyla Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası) çok sayıda çeyrek ve yarı final oynayan Anderlecht, altyapıya verdiği önemle de ön plana çıkıyor.

Anderlecht'in altyapısından yetişen ve dünya futbolunda tanınan isimler arasında Vincent Kompany, Romelu Lukaku, Youri Tielemans, Jeremy Doku ve Galatasaray'da forma giyen Dries Mertens yer alıyor.





Fenerbahçe, Avrupa'da 284. maçını oynayacak


UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında yarın Belçika'nın Anderlecht ekibine konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 284. karşılaşmasını oynayacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 283 müsabakada 112 galibiyet ve 111 mağlubiyet yaşarken, 60 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 386 kez havalandırırken, kalesinde 402 gol gördü.


UEFA Avrupa Ligi'nde 146. sınav


Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna dek UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 145 karşılaşmada boy gösterdi.

Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelelerde 63 galibiyet elde ederken rakiplerine 45 kez kaybetti, 37 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe, 203 kez gol sevinci yaşarken kalesindeki 182 gole engel olamadı.



"Kupa 2"de son 29 maçta sadece 5 mağlubiyet


Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde son 29 maçta sadece 5 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-lacivertli ekip, 2021-2022, 2022-2023 ve bu sezonu kapsayan dönemde habere konu kulvarda etkili bir performans ortaya koydu.

Fenerbahçe, söz konusu süreçte 14 galibiyet elde ederken 10 da beraberlik yaşadı.



TRT1 FREKANS AYARLARI


Uydu Adı Frekans POL Sembol FEC

TÜRKSAT 4A (42°E) - 11.958 11.958 V 27500 5/6

TÜRKSAT 3A (42°E) - 11.096 11.096 H 30000 5/6



Türksat Uyduları (42°E) Türksat 4A

Yayın Türü: HD

Kapsama Alanı: Türkiye - Orta Asya

Frekans: 11958 MHz

Sembol Oranı (SR): 27500

FEC: 5/6

Paket: TRT Paketi

Türksat 3A

Yayın Türü: SD

Kapsama Alanı: Türkiye - Orta Asya

Frekans: 11096 MHz

Sembol Oranı (SR): 30000

FEC: 5/6

Paket: TRT Paketi

Türksat 2A

Yayın Türü: SD

Kapsama Alanı: Türkiye - Avrupa

Frekans: 11919 MHz

Sembol Oranı (SR): 24444

FEC: 3/4

Paket: TRT Paketi


Türksat 3A

Yayın Türü: HD

Kapsama Alanı: Türkiye - Avrupa

Frekans: 11054 MHz

Sembol Oranı (SR): 30000

FEC: 3/4

Paket: TRT HD Paketi

Eutelsat W3A Uydusu (7°E)

SD Yayın

Kapsama Alanı: Türkiye - Avrupa

Frekans: 11492 MHz

Sembol Oranı (SR): 30000

FEC: 3/4

Platform: Digiturk

HD Yayın

Kapsama Alanı: Türkiye - Avrupa

Frekans: 10928 MHz

Sembol Oranı (SR): 30000

FEC: 5/6

Platform: Digiturk

Galaxy19 (97°W) – 8 Saat Gecikmeli

SD Yayın

Kapsama Alanı: Kuzey Amerika

Frekans Aralığı: 11960 - 11867 MHz

Karasal Yayınlar

TRT Vericiler

Yayın Türü: SD

Kapsama Alanı: Türkiye

Dijital Platformlar

Digiturk

SD Yayın

Kapsama Alanı: Türkiye - Avrupa

Kanal: 23

HD Yayın

Kapsama Alanı: Türkiye - Avrupa

Kanal: 323

D-Smart

SD Yayın

Kapsama Alanı: Türkiye - Avrupa

Kanal: 426

HD Yayın

Kapsama Alanı: Türkiye - Avrupa

Kanal: 26


Dijital Kablo (Kablo TV)

SD Yayın

Kapsama Alanı: Türkiye

Kanal: 900

HD Yayın

Kapsama Alanı: Türkiye

Kanal: 22

Analog Kablo

SD Yayın

Kapsama Alanı: Türkiye

Kanal: S04

IPTV Yayınları

Tivibu

SD Yayın – Kanal: 22

HD Yayın – Kanal: 9

GizzMedia

Yayın Türü: SD

Kapsama Alanı: Avrupa

AtaLine

Yayın Türü: SD

Kapsama Alanı: Hollanda

Web TV Yayınları

TRT Sitesi

Yayın Türü: SD

Kapsama Alanı: Web Ağı

Tivibu

Yayın Türü: SD

Kapsama Alanı: Web Ağı

Mobil TV Yayınları

GSM ve Mobil Platformlar

Yayın Türü: SD

Kapsama Alanı: GSM Ağı



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