TRT 1, UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşamki Anderlecht Fenerbahçe maçını canlı yayınlıyor. Play-off turu rövnaş karşılaşmasında Fenerbahçe, deplasmanda konuk olacağı Belçika takımı Anderlecht'i ilk maçta 3-0'lık skor ile geçmişti. Rövanş maçını da kazanarak bir üst tura yükselmenin planlarını yapann Fenerbahçe'nin ilk 11'leri de belli oldu. Bu akşam TRT1'de şifresiz olarak canlı yayınlanacak mücadele saat 23.00'da başlayacak. TRT'nin resmi internet adresi olan www.trt1.com.tr'deki yayın akışı sayfasında maçın şifresiz olarak canlı izlenebileceği bilgileri yer alıyor. İşte Anderlecht Fenerbahçe maçı TRT1 canlı izleme sayfası ve maçtan bilgiler.