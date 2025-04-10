TTK kura çekimi asil - yedek listesi: 10 Nisan 2025 TTK kura TTK işçi alımı kura listesi açıklandı mı? Bartın, Zonguldak, Karabük...

‘KURAYLA 44 ASIL, 440 YEDEK MADEN İŞÇİSİ ALINACAK’

Alımın tamamlanabilmesi için, Zonguldak, Bartın ve Karabük Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerince Kurumumuza teslim edilen nihai listelerden, 13.10.2023 ve 20.10.2023 tarihinde kurada çekiliş isabet eden asıl ve yedek adaylar çıkartılarak, kalan adaylar arasından Zonguldak için 27 asıl 270 yedek, Bartın için 10 asıl 100 yedek, Karabük için 7 asıl 70 yedek olmak üzere toplam 44 asıl ve 440 yedek aday olacak şekilde 10 Nisan 2025 Perşembe günü saat 10.00’da Zonguldak Belediyesi Aşık Veysel Kültür Merkezi’nde Zonguldak 1. Noteri tarafından elektronik kura çekimi yapılacaktır.