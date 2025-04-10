TTK kura çekimi asil - yedek listesi: 10 Nisan 2025 TTK kura TTK işçi alımı kura listesi açıklandı mı? Bartın, Zonguldak, Karabük...

TTK maden ocaklarında istihdam edilmek üzere gerçekleştirilecek 2 bin kişilik işçi alımında ikinci kura aşamasına geçiliyor. Noter huzurunda yapılacak kura çekimi öncesinde, ikinci kura çekiminde yer alacak adayların isim listesi netleşti. Gözler şimdi, yeni işçilerin belirleneceği kura gününde.
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) maden ocaklarında çalıştırılmak üzere yarın noter kura çekimiyle 2000 gruplu işçi alımı ikinci kura çekiminde yer alacak kişilerin isimleri belirlendi.
TTK’nın kurumsal resmi internet web sitesinden yapılan duyuruda, şunlar kaydedildi:
“Kurumumuzun yer altı iş yerlerinde 4857 Sayılı İş Kanunu’na tabi daimi işçi statüsünde gruplu olarak ‘Pano Ayak Üretim İşçiliği’ sanatında çalıştırılmak üzere Zonguldak ilinden 1500, Bartın ilinden 400 ve Karabük ili Yenice ilçesinden 100 olmak üzere toplam ‘2000 Pano Ayak Üretim İşçi’ alımı için noter huzurunda kurayla belirlenen asil ve yedek adayların tamamı 14 Etapta çağrılmış ancak alım tamamlanamamıştır.
‘KURAYLA 44 ASIL, 440 YEDEK MADEN İŞÇİSİ ALINACAK’
Alımın tamamlanabilmesi için, Zonguldak, Bartın ve Karabük Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerince Kurumumuza teslim edilen nihai listelerden, 13.10.2023 ve 20.10.2023 tarihinde kurada çekiliş isabet eden asıl ve yedek adaylar çıkartılarak, kalan adaylar arasından Zonguldak için 27 asıl 270 yedek, Bartın için 10 asıl 100 yedek, Karabük için 7 asıl 70 yedek olmak üzere toplam 44 asıl ve 440 yedek aday olacak şekilde 10 Nisan 2025 Perşembe günü saat 10.00’da Zonguldak Belediyesi Aşık Veysel Kültür Merkezi’nde Zonguldak 1. Noteri tarafından elektronik kura çekimi yapılacaktır.
LİSTE
1-23804 kişiden oluşan Zonguldak nihai listesi için TIKLAYINIZ.
2-6774 kişiden oluşan Bartın nihai listesi için TIKLAYINIZ.
3-763 kişiden oluşan Karabük nihai listesi için TIKLAYINIZ.