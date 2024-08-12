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TÜBİTAK proje personeli alacak! Başvurular başladı

10:13 - 12/08/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
<p>TÜBİTAK personel alımı ne zaman?</p>
TÜBİTAK personel alımı ne zaman?

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı, araştırmacı, AR-GE proje ve destek teknisyenlerden oluşan 41 proje personeli istihdam edecek. Peki TÜBİTAK iş başvurusu ne zaman, başvurular nasıl yapılır, şartlar nedir?

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Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre; TÜBİTAK bünyesinde Ankara ve Gebze birimlerinde görev yapmak üzere personel alımı gerçekleşecek. Peki TÜBİTAK iş başvurusu ne zaman, başvurular nasıl yapılır, şartlar nedir?

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TÜBİTAK PROJE PERSONELİ ALIMI ŞARTLARI NELER?

TÜBİTAK bünyesinde Ankara ve Gebze birimlerinde görev yapmak üzere araştırmacı, AR-GE proje ve destek teknisyenlerden oluşan 41 proje personeli istihdamında aranan şartlar; TÜBİTAK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumu internet sayfalarında yer alacak.

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TÜBİTAK İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu iş başvuruları, TÜBİTAK resmi internet sitesinden alınacak.

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TÜBİTAK İŞ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

TÜBİTAK bünyesinde alım yapılacak 41 personel istihdamı için son başvuru tarihi 2 Eylül olarak belirlendi.

TÜBİTAK İŞ BAŞVURUSU DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

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TÜBİTAK'A KİMLER İŞ BAŞVURUSUNDA BAŞVURABİLİR?

Doktora veya eşdeğer dereceye sahip olmaları ve projenin yürütüleceği kurumun yükseköğretim kurumları, kamu kurumları veya özel kuruluşlar olmak üzere kadrolu/tam zamanlı personeli olmaları gerekmektedir.

Emekliler ve herhangi bir kurum/kuruluşta çalışmayan doktora sonrası araştırmacılar için kadrolu/tam zamanlı çalışma şartı aranmaz.

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Özel kuruluşta yürütülecek projelerde, proje yürütücüsünün söz konusu kuruluşta, projenin öneri tarihi itibariyle en az altı ay görev almış olması gerekmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet etmeleri gerekmektedir.

Vakıflar, dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, birlikler, şahıs şirketleri ve adi ortaklıklardan bu program kapsamında başvuru kabul edilmez.

#TÜBİTAK
#TÜBİTAK iş başvurusu
#TÜBİTAK personel alımı
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