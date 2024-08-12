TÜBİTAK'A KİMLER İŞ BAŞVURUSUNDA BAŞVURABİLİR?

Doktora veya eşdeğer dereceye sahip olmaları ve projenin yürütüleceği kurumun yükseköğretim kurumları, kamu kurumları veya özel kuruluşlar olmak üzere kadrolu/tam zamanlı personeli olmaları gerekmektedir.

Emekliler ve herhangi bir kurum/kuruluşta çalışmayan doktora sonrası araştırmacılar için kadrolu/tam zamanlı çalışma şartı aranmaz.