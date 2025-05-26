TÜİK, 2024 nüfus verilerini paylaştı. Paylaşılan verilere göre; Türkiye'nin 2024 nüfusu bir önceki yıla göre arttı. En kalabalık ve en az nüfusa sahip ilçeleri de güncellendi. Peki, Türkiye'nin 2024 nüfusu kaç? İşte Türkiye'nin 2024 güncel nüfusu...

1 /24 Türkiye'nin 2024 güncel nüfus verileri TÜİK tarafından açıklandı. TÜİK'in verilerine göre; Türkiye 2024 nüfusu bir önceki yıla göre 292 bin 567 kişi arttı. Peki, Türkiye'nin en kalabalık ilçesi hangisi?

2 /24 TÜRKİYE'NİN EN KALABALIK İLÇESİ Esenyurt, Türkiye'nin en kalabalık ilçesi oldu. Esenyurt'u 947 bin 330 nüfusuyla Çankaya takip ediyor.

3 /24 TÜRKİYE'NİN EN KÜÇÜK İLÇESİ Konya'nın Yalıhüyük ilçesi 1678 kişilik nüfusuyla Türkiye'nin en az kalabalık ilçesi oldu. Bingöl'ün Yayladere ilçesi 1996 ve Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesi 2 bin 34 kişiylil nüfusa sahip.

4 /24 EN KALABALIK İLÇELER Esenyurt 988.369

5 /24 Çankaya 947.330

6 /24 Şahinbey 946.812

7 /24 Keçiören 932.128

8 /24 Şehitkamil 888.696

9 /24 Osmangazi 885.441

10 /24 Küçükçekmece 789.033





11 /24 Seyhan 786.931





12 /24 Pendik 749.356

13 /24 Ümraniye 727.819

14 /24 EN DÜŞÜK NÜFUSA SAHİP İLÇELER Hemşin 2.422

15 /24 Bayramören 2.362





16 /24 Yenişarbademli 2.251

17 /24 Otlukbeli 2.186

18 /24 İnhisar 2.168

19 /24 Han 2.164

20 /24 Kofçaz 2.156

21 /24 Kızılören 2.034

22 /24 Yayladere 1.996

23 /24 Yalıhüyük 1.678