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TÜİK VERİLERİ: Türkiye'nin nüfusu arttı mı? En kalabalık ilçe hangisi?

TÜİK VERİLERİ: Türkiye'nin nüfusu arttı mı? En kalabalık ilçe hangisi?

11:0226/05/2025, Pazartesi
G: 26/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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TÜİK, 2024 nüfus verilerini paylaştı. Paylaşılan verilere göre; Türkiye'nin 2024 nüfusu bir önceki yıla göre arttı. En kalabalık ve en az nüfusa sahip ilçeleri de güncellendi. Peki, Türkiye'nin 2024 nüfusu kaç? İşte Türkiye'nin 2024 güncel nüfusu...

Türkiye'nin 2024 güncel nüfus verileri TÜİK tarafından açıklandı. TÜİK'in verilerine göre; Türkiye 2024 nüfusu bir önceki yıla göre 292 bin 567 kişi arttı. Peki, Türkiye'nin en kalabalık ilçesi hangisi?

TÜRKİYE'NİN EN KALABALIK İLÇESİ

Esenyurt, Türkiye'nin en kalabalık ilçesi oldu. Esenyurt'u 947 bin 330 nüfusuyla Çankaya takip ediyor.

TÜRKİYE'NİN EN KÜÇÜK İLÇESİ

Konya'nın Yalıhüyük ilçesi 1678 kişilik nüfusuyla Türkiye'nin en az kalabalık ilçesi oldu.

Bingöl'ün Yayladere ilçesi 1996 ve Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesi 2 bin 34 kişiylil nüfusa sahip.

EN KALABALIK İLÇELER

Esenyurt 988.369

Çankaya 947.330

Şahinbey 946.812

Keçiören 932.128

Şehitkamil 888.696

Osmangazi 885.441

Küçükçekmece 789.033



Seyhan 786.931



Pendik 749.356

Ümraniye 727.819

EN DÜŞÜK NÜFUSA SAHİP İLÇELER

Hemşin 2.422

Bayramören 2.362



Yenişarbademli 2.251

Otlukbeli 2.186

İnhisar 2.168

Han 2.164

Kofçaz 2.156

Kızılören 2.034

Yayladere 1.996

Yalıhüyük 1.678

TÜRKİYE'NİN 2024 NÜFUSU

Türkiye'nin nüfusu bir önceki yıla göre 292 bin 567 kişi arttı. Türkiye'nin nüfusu böylece 85 milyon 664 bin 944 oldu.

#Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
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