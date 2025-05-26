TÜİK, 2024 nüfus verilerini paylaştı. Paylaşılan verilere göre; Türkiye'nin 2024 nüfusu bir önceki yıla göre arttı. En kalabalık ve en az nüfusa sahip ilçeleri de güncellendi. Peki, Türkiye'nin 2024 nüfusu kaç? İşte Türkiye'nin 2024 güncel nüfusu...
Türkiye'nin 2024 güncel nüfus verileri TÜİK tarafından açıklandı. TÜİK'in verilerine göre; Türkiye 2024 nüfusu bir önceki yıla göre 292 bin 567 kişi arttı. Peki, Türkiye'nin en kalabalık ilçesi hangisi?
TÜRKİYE'NİN EN KALABALIK İLÇESİ
Esenyurt, Türkiye'nin en kalabalık ilçesi oldu. Esenyurt'u 947 bin 330 nüfusuyla Çankaya takip ediyor.
TÜRKİYE'NİN EN KÜÇÜK İLÇESİ
Konya'nın Yalıhüyük ilçesi 1678 kişilik nüfusuyla Türkiye'nin en az kalabalık ilçesi oldu.
Bingöl'ün Yayladere ilçesi 1996 ve Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesi 2 bin 34 kişiylil nüfusa sahip.
EN KALABALIK İLÇELER
Esenyurt 988.369
Çankaya 947.330
Şahinbey 946.812
Keçiören 932.128
Şehitkamil 888.696
Osmangazi 885.441
Küçükçekmece 789.033
Seyhan 786.931
Pendik 749.356
Ümraniye 727.819
EN DÜŞÜK NÜFUSA SAHİP İLÇELER
Hemşin 2.422
Bayramören 2.362
Yenişarbademli 2.251
Otlukbeli 2.186
İnhisar 2.168
Han 2.164
Kofçaz 2.156
Kızılören 2.034
Yayladere 1.996
Yalıhüyük 1.678
TÜRKİYE'NİN 2024 NÜFUSU
Türkiye'nin nüfusu bir önceki yıla göre 292 bin 567 kişi arttı. Türkiye'nin nüfusu böylece 85 milyon 664 bin 944 oldu.