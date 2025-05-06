Küresel ısınmanın etkileri yalnızca doğayı değil, sağlığımızı da doğrudan etkiliyor. Özellikle polen alerjisi artık sadece bahar aylarında değil, yılın neredeyse tamamında kendini hissettiriyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şadan Soyyiğit, artan şikayetler ve doğru tedavi yöntemleri hakkında önemli bilgiler verdi.
Küresel iklim değişikliğiyle birlikte polen alerjileri artık yılın 12 ayına yayılmış durumda. Ağaçların çiçek açma dönemlerinin uzaması, havadaki polen yoğunluğunu da artırıyor. Bu durum, özellikle genetik yatkınlığı olan bireylerde daha şiddetli belirtilere neden oluyor.
HANGİ BELİRTİLER POLEN ALERJİSİNİ GÖSTERİR?
Polen alerjisi en çok solunum yollarını etkiliyor. Burun akıntısı, tıkanıklık, hapşırma, gözlerde kaşıntı ve kızarıklık gibi klasik alerjik rinit semptomları sıkça görülüyor. Bazı hastalarda ise astım benzeri nefes darlığı ve öksürük gibi ciddi solunum sorunları da ortaya çıkabiliyor.
POLEN ALERJİ KALITSAL MI, SONRADAN MI GELİŞİR?
Alerji genetik yatkınlıkla bağlantılı olsa da, sadece doğuştan gelen bir rahatsızlık değildir. Hiçbir geçmiş şikayeti olmayan bireyler bile yetişkinlikte polenle karşılaştıkça duyarlılık geliştirebilir. Bu yüzden "Bende alerji yoktur" demek yanıltıcı olabilir.
POLEN ALERJİSİNDEN KORUNMAK MÜMKÜN MÜ?
Polen yoğunluğu sabah ve öğle saatlerinde en yüksektir. Bu saatlerde dışarı çıkmamak, pencere açmamak, şapka ve güneş gözlüğü takmak önemli korunma yöntemleri arasında. Ayrıca dışarıdan gelindiğinde kıyafet değiştirip duş almak, polen filtresi olan araçlar tercih etmek de etkili önlemler arasında yer alıyor.
POLEN ALERJİSİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?
Belirtiler başlamadan önce tedaviye başlamak büyük önem taşıyor. Burna uygulanan spreyler ve antihistaminik ilaçlar ilk aşamada semptomları hafifletiyor. Ancak bazı hastalarda bu tedavi yöntemleri yeterli olmayabiliyor. İşte bu noktada devreye aşı tedavisi giriyor.
ALERJİ AŞISI GERÇEKTEN ETKİLİ Mİ?
Prof. Dr. Soyyiğit'e göre, polen alerisine karşı uygulanan aşı tedavisi, en etkili yöntemlerden biri. Uzman doktor kontrolünde gerçekleştirilen bu tedaviyle, vücut polenle küçük dozlarda tanıştırılarak tolerans geliştiriyor. Aşı enjeksiyonla veya dil altı tabletleri şeklinde uygulanabiliyor. Özellikle enjeksiyon sonrası hastaların gözlem altında tutulması, tedavinin güvenliği açısından hayati önem taşıyor.
UZMAN GÖZETİMİNDE TEDAVİ ŞART
Alerji tedavisi mutlaka bu alanda uzman bir hekimin takibinde yürütülmeli. Kendi kendine ilaç kullanmak ya da belirtileri göz ardı etmek, ileride daha ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Özellikle çocukluk çağında başlayan alerjik semptomlar ihmal edilmemeli.