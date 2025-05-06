HANGİ BELİRTİLER POLEN ALERJİSİNİ GÖSTERİR?

Polen alerjisi en çok solunum yollarını etkiliyor. Burun akıntısı, tıkanıklık, hapşırma, gözlerde kaşıntı ve kızarıklık gibi klasik alerjik rinit semptomları sıkça görülüyor. Bazı hastalarda ise astım benzeri nefes darlığı ve öksürük gibi ciddi solunum sorunları da ortaya çıkabiliyor.



