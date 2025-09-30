2025 TUPRS temettü ödeme tarihi belli oldu. 2025 yılı için iki taksitli temettü dağıtımını duyuran şirket, ikinci taksit ödemesiyle ilgili tarih ve saat bilgisini resmi olarak açıkladı. Peki, TÜPRAŞ temettü 2. taksit ödemesi hangi gün, ne zaman yatacak, saat kaçta hesaba geçer? TÜPRAŞ temettü 2. taksit detayları.

1 /4 Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarından Tüpraş (TUPRS), 2024 yılı kârından ödeyeceği temettü takvimini duyurdu. Şirket, toplamda 12,92 TL hisse başı net temettü ödemesi yapacak.

2 /4 TÜPRAŞ temettü ödemesinde geri sayım

Türkiye’nin enerji devi TÜPRAŞ, 2025 yılı temettü takviminin ikinci ödemesi için geri sayımı başlattı. Yatırımcıların merakla beklediği temettü dağıtımına ilişkin detaylar netleşti.

3 /4 İkinci taksit için tarih belli oldu

TÜPRAŞ, 2024 yılı finansal sonuçlarının ardından aldığı Yönetim Kurulu kararıyla, 2025 yılında temettü dağıtımını iki eşit taksit halinde gerçekleştireceğini duyurmuştu. Mart ayında ilk taksiti ödeyen şirket, ikinci ve son ödeme için 30 Eylül 2025’i “hak kullanım tarihi” olarak belirledi.