Türk Tarih Kurumu (TTK) YKS’de ilk 30 bine giren ve ilk 3 sırada sosyal bilimleri tercih ederek yerleşen öğrencilere aylık 2 bin 250 lira ile 6 bin lira arasında değişen miktarlarda eğitim bursu verecek. Peki Türk Tarih Kurumu (TTK) burs başvuruları başladı mı, burs başvuru tarihi ne zaman? İşte TTK, sosyal bilimleri burs şartlarına ilişkin detaylar.
Türk Tarih Kurumu (TTK), sosyal bilimler alanında eğitim gören öğrencilere burs verecek. Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, tercihlerinde sosyal bilimler alanına yerleşecek üniversite öğrencilerine verilecek burslarla ilgili açıklamalarda bulundu. Peki TTK sosyal bilimler tercih bursu ne kadar, kaç TL? Türk Tarih Kurumu üniversite burs başvuru şartları neler, başvurular ne zaman başlayacak? İşte detaylar.
Türk Tarih Kurumu (TTK) bursu başvuru şartları nedir?
TTK'nın başarı bursu verdiğini belirten Prof. Dr. Yüksel Özgen, üniversite sınavında ilk 30 bine giren öğrencilere ilk 3 tercihlerinde, tarih, sanat tarihi, arkeoloji, coğrafya, felsefe, sosyoloji, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi başta olmak üzere sosyal bilim dallarını tercih ederek yerleşmeleri halinde başarı durumuna göre burs verdiklerini kaydetti.
Türk Tarih Kurumu bursu ne kadar?
Özgen, "Burs miktarımız 2 bin 250 lira ile 6 bin lira arasında değişiyor. Üniversite sınavında ilk 1000'e giren ve ilk 3 tercihinde sosyal bilimleri tercih eden öğrencilerimize aylık 6 bin lira, 1001 ile 5 bine giren öğrencilere 4 bin lira veriyoruz." dedi.
TTK burs miktarının kademeli bir şekilde başarı sıralamasına göre değiştiğini ifade eden Özgen, "Bu sene sosyal bilimleri tercih edecek öğrenciler için burs kontenjanımız 210 kişi olacak." bilgisini verdi.
Türk Tarih Kurumu (TTK) sosyal bilimler burs başvurusu ne zaman?
TTK sosyal bilimler burs başvuru şartları ve burs başvuru tarihi de belli oldu. Yeni eğitim yılı için 100 kişilik lisansüstü burs kontenjanı da ayırdıklarını bildiren Özgen, "Bu seneki kontenjanı doldurduğumuzda mevcut bursiyerlerimizle burs verdiğimiz öğrenci sayısı 1100'e ulaşmış olacak. 2025 yılında 1100 öğrenciye burs vermiş olacağız." diye konuştu.
"Üniversite sınavında başarılı olan öğrencilerimizin ilk 3 tercih olarak sosyal bilimleri tercih etmeleri durumunda kurumumuza başvurmalarını bekliyoruz." diyen Özgen, ekim ayında başlayacak başvuruları TTK'nın internet sitesinden duyuracaklarını söyledi.
Özgen, üniversite tercih döneminde öğrencilerin, TTK bursunun koşullarını bilmelerini, bursu kaçırmamalarını ve buna göre tercih yapmalarını istediklerini vurguladı.
Prof. Dr. Özgen, "Sosyal bilimler Türkiye için çok önemli. Türkiye'nin siyasi bağımsızlığını koruyabilmesi için kültürel bağımsızlığını koruması lazım. Kültürel bağımsızlığını koruyabilmesi için de sosyal bilimlerin çok güçlü olması lazım." dedi. Özgen, şunları kaydetti:
"Kurumumuzdan burs alan ve üniversite sınavında ilk 1000'e girmiş ve ilk 3 tercih olarak tarih yazmış 210 bursiyerimiz var. Biz bu öğrencilerin sayısını artırmak istiyoruz çünkü gelecek 15 yılda sosyal bilimler alanında kaliteli, nitelikli insanlar yetiştirmeyi amaçlıyoruz.
Bursumuz, başarı bursu. Öğrencilerimiz bizi tercih ettikleri takdirde lisans, yüksek lisans, doktora düzeyinde burs veriyoruz. Öğrenicilerimizin başarılarının devam etmesi halinde 10 yıl bizden burs almaya devam edecekler."
Öğrencinin başarı bursu almaya devam edebilmesi için belli bir not ortalamasını tutturması gerektiğinin altını çizen Özgen, bursu kesilen öğrenci sayısının oldukça az olduğunu belirtti.