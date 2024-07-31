Türk Tarih Kurumu bursu ne kadar?

Özgen, "Burs miktarımız 2 bin 250 lira ile 6 bin lira arasında değişiyor. Üniversite sınavında ilk 1000'e giren ve ilk 3 tercihinde sosyal bilimleri tercih eden öğrencilerimize aylık 6 bin lira, 1001 ile 5 bine giren öğrencilere 4 bin lira veriyoruz." dedi.