Türk Telekom, 1 Temmuz 2024 itibariyle internet fiyatlarına zam yapacağını açıkladı. Zam sonrasında yeni fiyatlar yaklaşık olarak yüzde 15 oranında artış gösterecek. Türk Telekom yeni fiyat tarifesine göre hat dondurma ücreti 360 TL, hat kapama bedeli 225 TL, devir ücreti 249 TL oldu. Peki Türk Telekom taahhütsüz internet fiyatları ne kadar oldu? Türk Telekom ev interneti en ucuz kaç para? İşte Türk Telekom tek seferlik ücretler tarifesi yeni fiyatları.
Türk Telekom'un, toptan internet tarifesine büyük zam geliyor. Zamlar, 1 Temmuz 2024'ten itibaren uygulamaya girecek. En düşük taahhütsüz ve limitsiz internet paketi olan "12 Mbps’ye kadar" internet paketinin fiyatı 650 TL’den 755 TL’ye yükselecek. Taahhüdü devam eden kullanıcılar zamlardan etkilenmeyecek. Zamdan taahhütsüz müşteriler ve yeni üye olacak müşteriler etkilenecek. Peki Türk Telekom taahhütsüz internet fiyatları ne kadar oldu? Türk Telekom tek seferlik ücretler tarifesi yeni fiyatları kaç TL oldu? İşte güncel tarife fiyatları ise şu şekilde oldu:
Türk Telekom Taahhütsüz İnternet Fiyatları 2024
ADSL, VDSL, Fiber 12 Mbps'ye kadar 755 TL
ADSL, VDSL, Fiber 16 Mbps'ye kadar 760 TL
ADSL, VDSL, Fiber 24 Mbps'ye kadar 785 TL
VDSL, Fiber 35 Mbps'ye kadar 95 TL
VDSL, Fiber 50 Mbps'ye kadar 805 TL
Türk Telekom VDSL, Fiber 75 Mbps'ye kadar 825 TL
Türk Telekom VDSL, Fiber 100 Mbps'ye kadar 885 TL
Türk Telekom Fiber 200 Mbps'ye kadar 1.030 TL
Türk Telekom Fiber 500 Mbps'ye kadar 1.375 TL
Türk Telekom Fiber 1000 Mbps'ye kadar 1.720 TL
Türk Telekom Tek Seferlik Ücretler 2024
Türk Telekom Hat Dondurma 360 TL
Türk Telekom Hat Kapama Ücreti (Dunning) 225 TL
Türk Telekom Devir Ücreti 249 TL
Türk Telekom Nakil Ücreti 540 TL
Türk Telekom Yalın Erişim Ücreti 60 TL
Türk Telekom Aylık Tekli Statik IP 134 TL
Türk Telekom Yıllık Tekli Statik IP 1.340 TL
Türk Telekom'un resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şöyle:
"1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren; Evde/İşte İnternet tarifelerinin liste fiyatı, MEB tarifelerinin liste fiyatı, Yalın/Alo erişim liste fiyatı ve Alo dakika paketlerinin liste fiyatı, Statik IP liste fiyatı ve Tek Seferlik İşlem ücretlerinde (nakil, devir, hat dondurma, hat kapama) güncelleme yapılacaktır.
Bahse konu liste fiyatı güncellemelerinden, sadece taahhütsüz durumda olan müşterilerimiz etkilenecek olup, taahhütlü müşterilerimiz taahhüt süreleri boyunca herhangi bir fiyat değişikliğinden etkilenmeyecektir. Taahhütsüz müşterilerimiz de avantajlı kampanyalarımıza katılarak hiçbir fiyat değişikliğinden etkilenmeden kullanımlarına devam edebilirler."