Türk Telekom'un, toptan internet tarifesine büyük zam geliyor. Zamlar, 1 Temmuz 2024'ten itibaren uygulamaya girecek. En düşük taahhütsüz ve limitsiz internet paketi olan "12 Mbps’ye kadar" internet paketinin fiyatı 650 TL’den 755 TL’ye yükselecek. Taahhüdü devam eden kullanıcılar zamlardan etkilenmeyecek. Zamdan taahhütsüz müşteriler ve yeni üye olacak müşteriler etkilenecek. Peki Türk Telekom taahhütsüz internet fiyatları ne kadar oldu? Türk Telekom tek seferlik ücretler tarifesi yeni fiyatları kaç TL oldu? İşte güncel tarife fiyatları ise şu şekilde oldu:



