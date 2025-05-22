Türkiye'de mutlaka ziyaret edilmesi gereken 6 müze: Kültür ve tarih yolculuğu

Türkiye, tarihi zenginlikleri ve kültürel mirasıyla dünyanın en etkileyici müzelerine ev sahipliği yapıyor. Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turist, bu değerli yapıları görmek için ülkenin dört bir yanını ziyaret ediyor. Antik dönemlerden Osmanlı’ya, sanattan bilime kadar geniş bir yelpazede ziyaretçilerini ağırlayan müzeler, Türkiye’nin geçmişine ışık tutuyor. Peki, Türkiye’de gezilmesi gereken en etkileyici müzeler hangileri? İşte detaylar...

1 /6 ANADOLU MEDENİYETLERİ MÜZESİ Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara Ulus'ta Atpazarı semtinde bulunur. İki Osmanlı binasından oluşmaktadır. Bu yapılardan biri Mahmut Paşa Bedesteni diğeri Kurşunlu Han’dır. Mahmut Paşa Bedesteni’nin tarafından 1464-1471 yılları arasında yapıldığı tahmin edilmektedir. Kurşunlu Han ise Fatih Sultan Mehmet dönemi başvezirlerinden Mehmet Paşa’nın İstanbul’un Üsküdar ilçesindeki imaretine vakıf olarak yaptırılmıştır. 1881 yılındaki yangından sonra terk edilen yapılar Anadolu’dan toplanan eserleri sergilemek amacıyla yenileme çalışmaları sonucunda müzeye dönüştürülmüştür.





2 /6 TOPKAPI SARAYI MÜZESİ Fatih Sultan Mehmed’in 1453 yılında İstanbul’u fethetmesinden sonra 1460 yıllarında yapımına başlandı ve 1478 yılında tamamlandı. Saray; Marmara Denizi, İstanbul Boğazı ve Haliç arasındaki tarihi İstanbul yarımadasının ucundaki Sarayburnu’nda bulunan Doğu Roma akropolü üzerindeki 700.000 metrekarelik bir alan üzerine kurulmuştur. Sarayın ilk avlusu olan ve halkın başvuru için girebildiği birinci avluda (Alay Meydanı) Cebehane olarak kullanılan Aya İrini Kilisesi, Darphane, Fırın, Hastane gibi sarayın dış hizmet yapıları bulunurdu. Sarayın ikinci avlusu, devlet yönetiminin gerçekleştiği mekanların yer aldığı Divan Meydanı (Adalet Meydanı)’dır. Üçüncü Avlu, Enderun (iç saray) padişaha ait mekanların yanında, Sultan II. Murad döneminde kurulan Saray Okuluna ait koğuş ve yapıları da barındırır. Enderun Avlusu'ndan sonra, padişaha ait köşklerin ve asma bahçelerin bulunduğu IV. Avlu'ya geçilir.

3 /6 İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZELERİ İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Türkiye'nin ilk müzesi olup üç ana birimden oluşmaktadır: Arkeoloji Müzesi, Eski Şark Eserleri Müzesi ve Çinili Köşk Müzesi. Müzecilik, kurumsal olarak 1869 yılında İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin 'Müze-i Hümayun' adıyla kurulmasıyla başlamıştır. O zamana kadar Aya İrini Kilisesi'nde toplanan arkeolojik eserler, İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin temelini oluşturur. Fatih Sultan Mehmet döneminde inşa edilen 'Çini Köşk', Aya İrini'nin yetersiz kalması üzerine müzeye dönüştürülmüştür. İstanbul Arkeoloji Müzeleri'ne bağlı olan Çinili Köşk restore edilerek 1880 yılında müze olarak ziyarete açılmıştır.

4 /6 MEVLANA MÜZESİ Mevlana Dervişhanesi'nin temel yapısı, 1274 yılında inşa edilen Mevlana türbesidir. Mevlana'nın ölümünden sonra türbenin yanına bir tekkenin inşa edildiğinden bahsedilmesine rağmen, bu tekke günümüze ulaşamamıştır. Tekkenin diğer yapıları arasında Sema ayinlerinin yapıldığı Semahane, mescit, dedegan hücreleri, mutfak ve şadırvan (çeşmeli su deposu) bulunmaktadır ve hepsi 16. yüzyılda inşa edilmiştir.

5 /6 ZEUGMA MOZAİK MÜZESİ Zeugma Mozaik Müzesi, 2011 yılında ziyarete açılmıştır. Zeugma Mozaik Müzesi ve Sergi ve Konferans Merkezi, 25.000 metrekaresi kapalı olmak üzere 30.000 metrekarelik bir alana sahiptir. Kompleks üç binadan oluşmaktadır. A Blok'ta Zeugma Antik Kenti'nden getirilen mozaikler bulunmaktadır. B Blok'ta, Gaziantep ve çevresindeki Doğu Roma dönemine ait kiliselerden getirilen taban mozaikleri bulunmaktadır.