Türkiye'nin 82. ili hangisi olacak? Harita yeniden şekillenecek! İşte il olmaya aday ilçeler tek tek sıralandı

TÜİK'in açıkladığı il olma kriterlerine göre, Türkiye'de bazı ilçeler için "il" olma yolu açıldı. Nüfusu 100 bini geçen ve en yakın il merkezine 30 kilometreden uzak olan ilçeler dikkat çekerken, bu kriterleri karşılayan yerleşim yerleri merak konusu oldu.
Türkiye'de yeni illerin belirlenmesi gündemdeyken, TÜİK’in açıkladığı kriterlere uyan ilçeler öne çıktı. Nüfusu 100 bini geçen ve il merkezine en az 30 kilometre uzak olan ilçeler, 82, 83 ve 84 numaralı plaka sıralamasına aday gösteriliyor.
ADANA-KOZAN
ADANA-SEYHAN
ADIYAMAN-KAHTA
MANİSA-AKHİSAR
MUĞLA-FETHİYE
ANKARA - POLATLI
İSTANBUL - BAĞCILAR
BALIKESİR-BANDIRMA
ANKARA-ÇANKAYA
TEKİRDAĞ-ÇORLU
DİYARBAKIR - ERGANİ
EREĞLİ
TARSUS
YÜKSEKOVA
GEBZE
İSKENDERUN
KONYA EREĞLİ
İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE
ANTALYA-ALANYA
LÜLEBURGAZ
MANAVGAT
OSMANGAZİ
SİVEREK
ŞEHİTKAMİL
VAN - ERCİŞ
ESENYURT
CİZRE
ÜNYE
EDREMİT