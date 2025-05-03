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Türkiye'nin 82. ili hangisi olacak? Harita yeniden şekillenecek! İşte il olmaya aday ilçeler tek tek sıralandı

Türkiye'nin 82. ili hangisi olacak? Harita yeniden şekillenecek! İşte il olmaya aday ilçeler tek tek sıralandı

11:533/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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<p>Türkiye'nin 82. ili neresi olacak?</p>
Türkiye'nin 82. ili neresi olacak?

TÜİK'in açıkladığı il olma kriterlerine göre, Türkiye'de bazı ilçeler için "il" olma yolu açıldı. Nüfusu 100 bini geçen ve en yakın il merkezine 30 kilometreden uzak olan ilçeler dikkat çekerken, bu kriterleri karşılayan yerleşim yerleri merak konusu oldu.

Türkiye'de yeni illerin belirlenmesi gündemdeyken, TÜİK’in açıkladığı kriterlere uyan ilçeler öne çıktı. Nüfusu 100 bini geçen ve il merkezine en az 30 kilometre uzak olan ilçeler, 82, 83 ve 84 numaralı plaka sıralamasına aday gösteriliyor.

ADANA-KOZAN

ADANA-SEYHAN

ADIYAMAN-KAHTA

MANİSA-AKHİSAR

MUĞLA-FETHİYE

ANKARA - POLATLI

İSTANBUL - BAĞCILAR

BALIKESİR-BANDIRMA

ANKARA-ÇANKAYA

TEKİRDAĞ-ÇORLU

DİYARBAKIR - ERGANİ

EREĞLİ

TARSUS

YÜKSEKOVA

GEBZE

İSKENDERUN

KONYA EREĞLİ

İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE

ANTALYA-ALANYA

LÜLEBURGAZ

MANAVGAT

OSMANGAZİ

SİVEREK

ŞEHİTKAMİL

VAN - ERCİŞ

ESENYURT

CİZRE

ÜNYE

EDREMİT

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#İl Olmaya Aday İlçeler
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