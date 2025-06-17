Türkiye'nin 82. ili hangisi olacak? Harita yeniden şekillenecek! İşte il olmaya aday ilçeler

TÜİK'in açıkladığı il olma kriterlerine göre, Türkiye'de bazı ilçeler için "il" olma yolu açıldı. Nüfusu 100 bini geçen ve en yakın il merkezine 30 kilometreden uzak olan ilçeler dikkat çekerken, bu kriterleri karşılayan yerleşim yerleri merak konusu oldu.

1 /30 Türkiye'de yeni illerin belirlenmesi gündemdeyken, TÜİK’in açıkladığı kriterlere uyan ilçeler öne çıktı. Nüfusu 100 bini geçen ve il merkezine en az 30 kilometre uzak olan ilçeler, 82, 83 ve 84 numaralı plaka sıralamasına aday gösteriliyor.

2 /30 ADANA-KOZAN

3 /30 ADANA-SEYHAN

4 /30 ADIYAMAN-KAHTA

5 /30 MANİSA-AKHİSAR

6 /30 MUĞLA-FETHİYE

7 /30 ANKARA - POLATLI

8 /30 İSTANBUL - BAĞCILAR

9 /30 BALIKESİR-BANDIRMA

10 /30 ANKARA-ÇANKAYA

11 /30 TEKİRDAĞ-ÇORLU

12 /30 DİYARBAKIR - ERGANİ

13 /30 EREĞLİ

14 /30 TARSUS

15 /30 YÜKSEKOVA

16 /30 GEBZE

17 /30 İSKENDERUN

18 /30 KONYA EREĞLİ

19 /30 İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE

20 /30 ANTALYA-ALANYA

21 /30 LÜLEBURGAZ

22 /30 MANAVGAT

23 /30 OSMANGAZİ

24 /30 SİVEREK

25 /30 ŞEHİTKAMİL

26 /30 VAN - ERCİŞ

27 /30 ESENYURT

28 /30 CİZRE

29 /30 ÜNYE