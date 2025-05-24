Türkiye'nin hava savunmasını arşa çıkaracak! Mesafe ve hız farketmiyor: Saniyeler içinde algılayacak

"BU SİSTEM SANİYELER İÇİNDE TEHDİDİ ALGILAYACAK"

Yetişmiş insan gücünün önemine vurgu yapan Görgün, "Uzun menzilli hava savunma sistemi SİPER için 750 farklı alt yüklenici şirket çalışıyor. Binlerce çalışan böyle bir projeye katkı sağlıyor. Bu sistem saniyeler içinde tehdidi algılayacak, tehdidin ne olduğunu belirleyecek ve o tehdidin ne kadar mesafede ve hangi silahla imha edilebileceğine karar verecek bir sistem. Bu 750 şirkette çalışan binlerce kişi işini eksiksiz, noksansız ve tamamıyla yapmalı ki sistem, saniyeler içinde görevini tam anlamıyla yerine getirebilirsin." diye konuştu.