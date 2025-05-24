Türkiye'nin hava savunmasını arşa çıkaracak! Mesafe ve hız farketmiyor: Saniyeler içinde algılayacak

Savunma sanayisinde kritik projelerden biri olan uzun menzilli hava savunma sistemi SİPER üzerine açıklamalarda bulunan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, projeye dair çarpıcı bilgiler paylaştı. Görgün, "SİPER gibi yüksek teknolojili bir sistemin arkasında 750 farklı alt yüklenici firma yer alıyor. Binlerce mühendis ve teknisyen, ülkemizin savunma kabiliyetini güçlendirmek için bu projede görev alıyor" dedi. SİPER’in gelişmiş yapay zekâ tabanlı karar mekanizmasıyla tehditleri anlık olarak tespit edip etkisiz hale getirebileceğini vurgulayan Görgün, sistemin Türkiye’nin savunma bağımsızlığı açısından büyük bir adım olduğunu ifade etti.
Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Oditoryumu'nda gerçekleştirilen "Gelecek İçin Eğitim Tasarımı Sempozyumu 2 - Aile Yılında Veli Sempozyumu"nda konuşan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türkiye’nin savunma sanayisinde kat ettiği mesafeyi katılımcılarla paylaştı. Geçmişten bugüne yaşanan dönüşüme dikkat çeken Görgün, milli teknolojilerin geliştirilmesinde eğitimin ve insan kaynağının kritik rolüne vurgu yaptı. Konuşmasında özellikle gençlerin bu alana yönlendirilmesinin önemine değinen Görgün, savunma sanayisinin geleceği için nitelikli insan gücünün en az teknoloji kadar stratejik olduğunu belirtti.
Görgün, son 20 yılda savunma sanayi ve teknoloji alanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük mesafe kat edildiğini belirterek, "Allah'a çok şükür bugün geldiğimiz noktada hem kendi ihtiyaçlarımızı yüzde 80 yerlilik oranıyla karşılarken hem de dost ve müttefik ülkelerimizin de ihtiyaçlarını karşılayıp güven oluşturma sürecindeyiz." şeklinde konuştu. Savunma sanayisindeki hem vakıf hem de özel şirketlerin inisiyatif aldığının altını çizen Görgün, "Geçtiğimiz yıl dünyada 180 ülkeye ihracat yapan ve 230'un üzerinde farklı ürünle bu teslimatları gerçekleştiren hatta bazı alanlarda dünyada yüksek teknoloji dünya pazarına hakim olan bir konuma geldik." ifadesini kullandı.
"BU SİSTEM SANİYELER İÇİNDE TEHDİDİ ALGILAYACAK"
Yetişmiş insan gücünün önemine vurgu yapan Görgün, "Uzun menzilli hava savunma sistemi SİPER için 750 farklı alt yüklenici şirket çalışıyor. Binlerce çalışan böyle bir projeye katkı sağlıyor. Bu sistem saniyeler içinde tehdidi algılayacak, tehdidin ne olduğunu belirleyecek ve o tehdidin ne kadar mesafede ve hangi silahla imha edilebileceğine karar verecek bir sistem. Bu 750 şirkette çalışan binlerce kişi işini eksiksiz, noksansız ve tamamıyla yapmalı ki sistem, saniyeler içinde görevini tam anlamıyla yerine getirebilirsin." diye konuştu.
"BİZLER AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ"
Görgün, savunma sanayisinde 100 bine yakın kişinin çalıştığına işaret ederek, "Çalışanların yaş ortalaması 34. Sizin gibi genç arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Sizlerin böyle güzide konumlarda bilinçli bir şekilde, değerlere hakim bir şekilde yetişerek bu yüksek teknoloji içeren sistemlerin geliştirilmesinde ve üretilmesinde sorumluluk alması bizler açısından çok önemli." dedi.
Savunma sanayisindeki başarıların rakamlara da yansıdığının altını çizen Görgün, "Savunma sanayisi ihracatında dünyada 11. sıraya gelmiş bir ülke konumundayız. 1100'ün üzerindeki projeyle dünyada izlenen, takip edilen ve rol model olarak alınan bir konuma geldik." dedi.