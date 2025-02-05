Söz konusu rekorda merkez bankalarının yaptığı alımlar etkili oldu. Merkez bankalarının net altın alımları bir önceki yıla göre yüzde 1 düşse de 1.045 ton ile 10 yıllık ortalamanın üzerinde kaldı. Böylece merkez bankalarının yaptığı alımlar ilk kez 3 yıl üst üste 1.000 tonun üzerinde kaldı. Bunun yanında merkez bankaları 15 yıl üst üste altında alım tarafında yer aldı.