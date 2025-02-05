Dünya Altın Konseyi 2024 yılı Altın Trendleri raporunu yayımladı. Buna göre küresel altın talebi 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 1 artarak 4.974 tona çıktı ve rekor kırdı. 74.80 ton altın alımı ile Türkiye listede ikinci sırada yer aldı. İşte 2024’te en çok altın alımı yapan ülkeler.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), son yıllarda altın rezervlerini artırma stratejisi doğrultusunda önemli alımlar gerçekleştirdi. Dünya Altın Konseyi verilerine göre TCMB 2024 yılında 74.80 ton net altın alımı yaptı.
Söz konusu rekorda merkez bankalarının yaptığı alımlar etkili oldu. Merkez bankalarının net altın alımları bir önceki yıla göre yüzde 1 düşse de 1.045 ton ile 10 yıllık ortalamanın üzerinde kaldı. Böylece merkez bankalarının yaptığı alımlar ilk kez 3 yıl üst üste 1.000 tonun üzerinde kaldı. Bunun yanında merkez bankaları 15 yıl üst üste altında alım tarafında yer aldı.
Geçen yıl en fazla net altın alımı yapan merkez bankası 89.50 ton ile Polonya oldu. Bunu, 74.80 ton ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) ve 72.60 ton ile Hindistan Merkez Bankası takip etti. İşte ülkelerin Merkez Bankası’nın 2024 yılında aldıkları altın miktarı.
Polonya 89,50 ton
Türkiye 74,80 ton
Hindistan 72,60 ton
Azerbaycan 44,80 ton
Çin 44,20 ton
Çekya 20,50 ton
Irak 20,10 ton
Macaristan 15,50 ton
Gana 11,00 ton
2024 sonu itibarıyla dünyanın en büyük resmi altın rezervine sahip ülkeler listesi için tıklayın