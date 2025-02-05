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Altın trendleri raporu yayımlandı: TCMB listede! Merkez Bankası Çin’i giride bıraktı

Altın trendleri raporu yayımlandı: TCMB listede! Merkez Bankası Çin’i giride bıraktı

13:415/02/2025, Çarşamba
G: 5/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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<p>TCMB altın alımında dünya ikincisi oldu</p>
TCMB altın alımında dünya ikincisi oldu

Dünya Altın Konseyi 2024 yılı Altın Trendleri raporunu yayımladı. Buna göre küresel altın talebi 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 1 artarak 4.974 tona çıktı ve rekor kırdı. 74.80 ton altın alımı ile Türkiye listede ikinci sırada yer aldı. İşte 2024’te en çok altın alımı yapan ülkeler.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), son yıllarda altın rezervlerini artırma stratejisi doğrultusunda önemli alımlar gerçekleştirdi. Dünya Altın Konseyi verilerine göre TCMB 2024 yılında 74.80 ton net altın alımı yaptı.

Söz konusu rekorda merkez bankalarının yaptığı alımlar etkili oldu. Merkez bankalarının net altın alımları bir önceki yıla göre yüzde 1 düşse de 1.045 ton ile 10 yıllık ortalamanın üzerinde kaldı. Böylece merkez bankalarının yaptığı alımlar ilk kez 3 yıl üst üste 1.000 tonun üzerinde kaldı. Bunun yanında merkez bankaları 15 yıl üst üste altında alım tarafında yer aldı.

Geçen yıl en fazla net altın alımı yapan merkez bankası 89.50 ton ile Polonya oldu. Bunu, 74.80 ton ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) ve 72.60 ton ile Hindistan Merkez Bankası takip etti. İşte ülkelerin Merkez Bankası’nın 2024 yılında aldıkları altın miktarı.

Polonya 89,50 ton

Türkiye 74,80 ton

Hindistan 72,60 ton

Azerbaycan 44,80 ton

Çin 44,20 ton

Çekya 20,50 ton

Irak 20,10 ton

Macaristan 15,50 ton

Gana 11,00 ton

2024 sonu itibarıyla dünyanın en büyük resmi altın rezervine sahip ülkeler listesi için tıklayın

#Altın
#altın rezervi
#TCMB

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