TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI NİHAİ İSİM LİSTESİ: TÜRKŞEKER 2025 kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (TÜRKŞEKER) tarafından gerçekleştirilecek işçi alımı sürecinde başvuruların sona ermesiyle gözler kura çekimi tarihine çevrildi. Başvuruların tamamlanmasının ardından açıklama yapan kurum, bir sonraki adımın noter huzurunda yapılacak kura çekimi olduğunu bildirdi. Binlerce adayın umutla beklediği kura, TÜRKŞEKER bünyesinde görev alacak yeni personelin belirlenmesinde belirleyici olacak. İşte, sürecin detayları ve kura çekimiyle ilgili merak edilenler…
Türkiye Şeker Fabrikaları’nın (TÜRKŞEKER) çeşitli birimlerinde görevlendirilmek üzere gerçekleştirilen işçi alımı başvuru süreci sona erdi. Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından adaylar şimdi kura çekimi tarihini merakla bekliyor. Başvurusu kabul edilen adaylar arasından istihdam edilecek isimler noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek. Sürecin şeffaf ilerleyeceğini vurgulayan TÜRKŞEKER, kura detaylarının resmi kanallar üzerinden duyurulacağını bildirdi.
TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI KURASI NE ZAMAN?
TÜRKŞEKER işçi alımı kura takvimini paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, 29 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 10.00’da noter huzurunda dijital kura yöntemi ile açık iş sayısının dört katı kadar aday belirlenecek.
İŞÇİ ALIMI KURA SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?
Yayımlanan ilanda; "Kura tarihi, yeri, olası değişiklikler ve kura sonucu oluşan aday listeleri ile Sözlü ve Uygulama sınav tarihleri Kurumumuz www.turkseker.gov.tr internet sitesinde ilan edilecektir.
İşbu işçi alımı ilanlarına yapılacak başvurular sonrasında adaylara yapılacak tüm duyurular ve her türlü değişiklikler Kurumumuz www.turkseker.gov.tr internet sitesinden yapılacak olup duyurular tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacak, talep şartlarını taşımayan adayların başvuruları ilan, kura, belge kontrol, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir." ifadelerine yer verdi.