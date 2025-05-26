TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI NİHAİ İSİM LİSTESİ: TÜRKŞEKER 2025 kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

İŞÇİ ALIMI KURA SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Yayımlanan ilanda; "Kura tarihi, yeri, olası değişiklikler ve kura sonucu oluşan aday listeleri ile Sözlü ve Uygulama sınav tarihleri Kurumumuz www.turkseker.gov.tr internet sitesinde ilan edilecektir.

İşbu işçi alımı ilanlarına yapılacak başvurular sonrasında adaylara yapılacak tüm duyurular ve her türlü değişiklikler Kurumumuz www.turkseker.gov.tr internet sitesinden yapılacak olup duyurular tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacak, talep şartlarını taşımayan adayların başvuruları ilan, kura, belge kontrol, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir." ifadelerine yer verdi.