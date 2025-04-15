Türkşeker, 1685 işçi alımı yapıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Anadolu'nun bereketli topraklarına bereket, gücüne güç katan Türkşeker, 100. yaşında ülke genelinde 1685 daimi işçiye istihdam kapılarını aralıyor. Milletimize ve sektörümüze hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı. Peki Şeker fabrikası kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Türkşeker İŞÇİ alım kura sonuçları sorgulama ekranı.