Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ, çeşitli illerde istihdam edilmek üzere 1685 daimi işçi alımı yapılıyor. Başvurular İŞKUR üzerinden yapılıyor. Başvuru sürecinin ardından Türkşeker’e alınacak işçiler, noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle belirlenecek. Peki Türkşeker işçi alımı kuraları ne zaman çekilecek, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR Türkşeker işçi alımı hangi illerde olacak?
Türkşeker, 1685 işçi alımı yapıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Anadolu'nun bereketli topraklarına bereket, gücüne güç katan Türkşeker, 100. yaşında ülke genelinde 1685 daimi işçiye istihdam kapılarını aralıyor. Milletimize ve sektörümüze hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı. Peki Şeker fabrikası kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Türkşeker İŞÇİ alım kura sonuçları sorgulama ekranı.
TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Türkşeker işçi alımına yönelik başvurular, 14 - 18 Nisan tarihlerinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla yapılacak.
TÜRK ŞEKER İŞÇİ ALIMI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?
İşçilerin istihdam edileceği kentler arasında Ağrı, Ankara, Burdur, Eskişehir, Elazığ, Kastamonu, Kars, Yozgat ve Malatya yer alıyor.
TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
Türkşeker işçi alımı kuraların ne zaman çekileceğine ilişkin kurumdan henüz bir açıklama gelmedi. Türkşeker 1685 daimi işçi alımı için başvurular 18 Nisan’da sona erecek. Başvuruların tamlanmasıyla birlikte Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ işçi alımı kura çekilişinin yapılacağı tahmin edilmekte. İşçi alımı kura sonuçları Türkşeker internet sitesi üzerinden açıklanacak.
TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI YAPILAN KADROLAR
İşe alınacak personellerin istihdam edileceği pozisyonlar şu şekilde:
İş makineleri operatörü,
Tır şoförü,
Mekaniker buhar kazanları teknisyeni,
Kamyon şoförü,
Makine bakım onarım teknisyeni,
Elektrik teknisyeni,
Bilgisayarlı makine teknisyeni,
Metal teknolojisi teknisyeni,
Döküm işçisi,
Ambar işçisi,
İdari destek görevlisi,
Destek görevlisi,
Kimya teknisyeni,
Talaşlı imalat teknisyeni,
Torna-Freze ve CNC işçisi,
İnşaat teknisyeni,
Meydan ve sevk işçileri,
Endüstriyel otomasyon teknisyeni,
Montaj kaynak işçisi.