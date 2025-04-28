TUS KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?





TUS kontenjanları ve taban puanlar henüz açıklanmadı. Kontenjanların tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla beraber ÖSYM tarafından açıklanacak. Geçtiğimiz sene 2. Dönem TUS taban puanları ve kontenjanları ilan edilmişti. Kılavuzda bölümlerin toplam alım yapacağı kontenjan, özel ve genel şartları ve diğer bilgiler yer alıyor. 2024 TUS 2. Dönem kontenjanlarına aşağıdaki ekrandan ulaşabilirsiniz.





TUS 2. DÖNEM KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ







