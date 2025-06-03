3 Haziran 2025’te TUS 1. dönem yerleştirme sonuçları erişime açıldı. 2025-TUS 1. Dönem yerleştirme sonuçlarının ardından kontenjanlar ve tercihler gündeme geldi. 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. Dönem tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, binlerce aday şimdi gözünü ÖSYM tarafından yayımlanacak taban puan ve kontenjanlara çevirdi. TUS kontenjanları ve taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Kaç aday yerleşti? ÖSYM 2025 TUS tercih ve kontenjan listesi

1 /6 2025/1 TUS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih sürecine çevrildi. Sınavdan aldıkları puanlara göre tercih yapacak adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanacak olan tercih kılavuzunu heyecanla bekliyor. Peki, TUS kontenjanları açıklandı mı? 2025 TUS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte, detaylar...

2 /6 TUS KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

TUS kontenjanları ve taban puanlar henüz açıklanmadı. Kontenjanların tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla beraber ÖSYM tarafından açıklanacak. Geçtiğimiz sene 2. Dönem TUS taban puanları ve kontenjanları ilan edilmişti. Kılavuzda bölümlerin toplam alım yapacağı kontenjan, özel ve genel şartları ve diğer bilgiler yer alıyor. 2024 TUS 2. Dönem kontenjanlarına aşağıdaki ekrandan ulaşabilirsiniz.

TUS 2. DÖNEM KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ







3 /6 TUS 2025 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) için tercih sonuçları belli oldu. Yerleştirme sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle https://sonuc.osym.gov.tr adresinden sorgulama işlemi yapabiliyor.



4 /6 TUS TERCİH TAKVİMİ 2025

TUS tercihlerinin başlamasıyla birlikte ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden tercihler online olarak yapılacak. Sürecin başlaması ve gelişmelerin anlık takibi için adayların ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılacak duyuruları yakından izlemesi büyük önem taşıyor.



5 /6 2025 TUS 1. DÖNEM TABAN PUANLARI AÇIKLANDI

Yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte TUS 1. dönem taban ve tavan puanları da kamuoyuna duyuruldu. Paylaşılan verilere göre bazı uzmanlık dallarında puanlar oldukça yüksek seyrederken, bazı alanlarda kontenjanların boş kaldığı görüldü. En düşük puanla yerleşilen programlar da tablolar halinde sunuldu.

TUS 1. DÖNEM TABAN PUANLARI







