TUS 1. dönem sınav sonuçları için gözler sonuc.osym.gov.tr adresine çevrdili. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları bugün (18 Nisan) erişime açılıyor. Sonuçların açıklanması ile sınavı kazanan adayların ilk sorusu "TUS tercihleri ne zaman yapılacak?" olacak. Peki, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercih kılavuzu yayınlandı mı? TUS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte 2025 TUS 1.dönem tercih tarihleri ve ÖSYM tercih kılavuzu.

1 /5 TUS tercihleri ÖSYM AİS ekranı üzerinden yapılıyor. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları bugün (18 Nisan) erişime açılıyor. Peki, TUS tercih tarihleri açıklandı mı? 2025 TUS tercihleri ne zaman, nasıl yapılacak?

2 /5 2025/1. TUS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan takvime göre Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları 18 Nisan cuma günü erişime açılıyor. ÖSYM henüz sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sonuç ekranını erişime açmadı. Öğlen saat 13.00’a kadar sınav sonuçlarının paylaşılması bekleniyor. ösym.gov.tr adresinden veya resmi sosyal medya hesaplarından “2025/1.TUS sınav sonuçları” açıklandı duyurusu geldikten sonra adaylar sınav sonuçlarına erişim sağlayabilecek.





3 /5 TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TUS tercih süreci sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra başlıyor. Çünkü ÖSYM tarafından tercihlerin ne zaman alınacağına dair bir bilgi verilmiyor, tercihlerin başlayacağı gün duyurusu yapılıyor.

4 /5 Genel olarak TUS tercihleri sonuçların açıklanmasından 10-15 gün sonrasında başlıyor.