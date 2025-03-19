Türkiye'de Twitter X'te erişim sorunları yaşanıyor. Kullanıcıların Twitter (X) çöktü mü sorgusu da devam ediyor. Beyaz ekran veren Twitter (X) 'a neden erişilmiyor? Twitter (X) çöktü mü, neden açılmıyor? 19 Mart Çarşamba Twitter'a erişim sorununda son durum...
Twitter (X)'da hata tespit raporuna göre saat 06.00'dan itibaren geniş çaplı bir aksama yaşanıyor.
Twitter (X) çöktü mü, neden açılmıyor?
Erişim sorunları, Türkiye'deki kullanıcıları da etkiledi. Kullanıcılar, platforma erişim sağlayamadıklarını ve akışın yenilenmediğini bildirdi. Twitter ve İnstagram'ın resmi destek hesabı veya yetkilileri tarafından henüz bir açıklama yapılmamış olup, sorunun kaynağı ve ne zaman çözüleceği konusunda bilgi bulunmuyor.
Sorunun global bir kesintiden mi yoksa bölgesel bir problemden mi kaynaklandığı bilinmiyor.
Kesintileri takip eden web sitesi downdetector'deki verilere göre, kullanıcı raporları Twitter'da problemlerin olduğuna işaret ediyor. Sitede 19 Mart 2025 tarihinde sabah saat 07.00 itibarıyla kullanıcılardan yoğun şekilde rapor geldiği görülüyor.
Twitter (X) ne zaman açılacak?
Yaşanan sıkıntı ile ilgili BTK tarafından alınmış bir erişim kararı bulunmamakla birlikte resmi bir açıklama henüz yapılmadı.