Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Twitter (X) çöktü mü, neden açılmıyor? 19 Mart Çarşamba Twitter'a erişim sorununda son durum

Twitter (X) çöktü mü, neden açılmıyor? 19 Mart Çarşamba Twitter'a erişim sorununda son durum

Tuğba Güner
09:1919/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Türkiye'de Twitter X'te erişim sorunları yaşanıyor. Kullanıcıların Twitter (X) çöktü mü sorgusu da devam ediyor. Beyaz ekran veren Twitter (X) 'a neden erişilmiyor? Twitter (X) çöktü mü, neden açılmıyor? 19 Mart Çarşamba Twitter'a erişim sorununda son durum...

Twitter (X)'da hata tespit raporuna göre saat 06.00'dan itibaren geniş çaplı bir aksama yaşanıyor.

Twitter (X) çöktü mü, neden açılmıyor?

Erişim sorunları, Türkiye'deki kullanıcıları da etkiledi. Kullanıcılar, platforma erişim sağlayamadıklarını ve akışın yenilenmediğini bildirdi. Twitter ve İnstagram'ın resmi destek hesabı veya yetkilileri tarafından henüz bir açıklama yapılmamış olup, sorunun kaynağı ve ne zaman çözüleceği konusunda bilgi bulunmuyor.


Sorunun global bir kesintiden mi yoksa bölgesel bir problemden mi kaynaklandığı bilinmiyor.

Kesintileri takip eden web sitesi downdetector'deki verilere göre, kullanıcı raporları Twitter'da problemlerin olduğuna işaret ediyor. Sitede 19 Mart 2025 tarihinde sabah saat 07.00 itibarıyla kullanıcılardan yoğun şekilde rapor geldiği görülüyor.

Twitter (X) ne zaman açılacak?


Yaşanan sıkıntı ile ilgili BTK tarafından alınmış bir erişim kararı bulunmamakla birlikte resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

#twitter
#x erişim sorunu
#twitter çöktü mü
#twitter neden açılmıyor

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Twitter (X) çöktü mü, neden açılmıyor? 19 Mart Çarşamba Twitter'a erişim sorununda son durum