Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nüfus artış hızındaki düşüşe dikkat çeken açıklamasının ardından, annelere yönelik bir dizi haklar verilmesi planlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mart ayında yaptığı açıklamada düzenlemenin sinyallerini vermişti. Doğum izni süresi doğum öncesi ve doğum sonrası olarak ayrılıyor. Annelere toplamda 16 hafta doğum izni veriliyor. Memur olan babalarda izin süresi 10 gün olurken işçi babalarda ise bu süre 5 gün. Peki Doğum izni artırılacak mı, kaç ay olacak? İşte, düzenlemeye ilişkin öne çıkanlar…
İş hayatından kopmak istemeyen ancak bebeğini de büyütmek isteyen anneler için yeni bir fırsat doğuyor. Doğuma teşvik konusunda çalışan hükümet, izinleri uzatmaya hazırlanıyor. Peki; doğum izni uzatıldı mı? Kaç gün? İşte yeni süre...
DOĞUM İZNİ UZATILDI MI 2025?
Hükümet, çalışan kadınlara yönelik ücretli doğum izni süresinin 1 yıla çıkarılması, ücretsiz doğum izni hakkının ise 1,5 yıla kadar uzatılması için taslak çalışma hazırladı.
ÜCRETLİ, ÜCRETSİZ DOĞUM İZİN SÜRESİ KAÇ GÜN OLACAK?
Sabah'ta yer alan habere göre; Nüfus Politikaları Kurulu toplantısında sağlıklı bir nüfus yapısı için kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler belirleyen hükümet, çalışan annelere yönelik doğum izni düzenlemesi üzerinde taslak çalışma hazırladı.
Edinilen bilgilere göre planlama, çalışan anneye daha uzun doğum izni verilmesi yönünde. Bu kapsamda ücretli doğum izni süresinin 1 yıla çıkarılması, ücretsiz doğum izni hakkının 1,5 yıla kadar uzatılması planlanıyor.
BABALARA DOĞUM İZNİ VERİLİYOR MU?
Mevcut düzenlemeye göre memur babalara 10 gün, işçilere ise 5 gün doğum izni veriliyor. Uygulamaya konulacak düzenlemeyle bu ayrım da kaldırılacak.
BABALAR ARASINDAKİ İZİN FARKI DA KALDIRILACAK
Ayrıca çalışan annelere kreş desteği verilecek. Mevcut düzenlemeye göre memur babalara 10 gün, işçilere ise 5 gün doğum izni veriliyor. Uygulamaya konulacak düzenlemeyle bu ayrım da kaldırılacak.
ŞUANDA DOĞUM İZNİ SÜRELERİ KAÇ GÜN?
Kadın çalışanların doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra da sekiz hafta olmak üzere toplam 16 haftalık doğum izni var. Çoğul gebelikte iki hafta daha ekleme yapılıyor. İzin dağılımı, doğumdan önce üç hafta ve doğumdan sonra 13 hafta olarak belirlenebiliyor.
ANNELERİN DOĞUMDAN SONRA KULLANDIĞI İZİNLER
Türkiye'de annelere tanınan doğum izni süresi, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 74. maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir:
Doğum öncesi izin: 8 hafta (hamilelik süresinin 40 hafta olduğu kabul edildiğinde, genellikle gebeliğin 32. haftasından itibaren başlar).
Doğum sonrası izin: 8 hafta.
Toplam ücretli doğum izni: 16 hafta.Çoğul gebeliklerde (ikiz, üçüz vb.)Doğum öncesi izin süresi, her bir çocuk için 2 hafta artırılır; ikiz doğumda doğum öncesi izin 10 hafta, toplamda ise en az 18 hafta olur. Üçüzde 12 hafta (toplam 20 hafta) vb.
Doktor onayıyla çalışma hakkı
İzinlerin başlangıcından itibaren, kadın çalışan isterse ve sağlık durumu uygunsa doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışmaya devam edebilir.
Süt izni hakkı
Doğum sonrası 1 yıl boyunca, günlük iki defa yarımşar saat veya toplam 1 saat süt izni kullanabilir. Bu süre çalışılan iş günü sürelerinden sayılır ve ücret kesintisi yapılmaz.