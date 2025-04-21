ANNELERİN DOĞUMDAN SONRA KULLANDIĞI İZİNLER





Türkiye'de annelere tanınan doğum izni süresi, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 74. maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir:





Doğum öncesi izin: 8 hafta (hamilelik süresinin 40 hafta olduğu kabul edildiğinde, genellikle gebeliğin 32. haftasından itibaren başlar).





Doğum sonrası izin: 8 hafta.





Toplam ücretli doğum izni: 16 hafta.Çoğul gebeliklerde (ikiz, üçüz vb.)Doğum öncesi izin süresi, her bir çocuk için 2 hafta artırılır; ikiz doğumda doğum öncesi izin 10 hafta, toplamda ise en az 18 hafta olur. Üçüzde 12 hafta (toplam 20 hafta) vb.





Doktor onayıyla çalışma hakkı





İzinlerin başlangıcından itibaren, kadın çalışan isterse ve sağlık durumu uygunsa doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışmaya devam edebilir.





Süt izni hakkı ﻿





Doğum sonrası 1 yıl boyunca, günlük iki defa yarımşar saat veya toplam 1 saat süt izni kullanabilir. Bu süre çalışılan iş günü sürelerinden sayılır ve ücret kesintisi yapılmaz.