Üniversiteler tatil mi? sorusu günün en çok merak edilen konularından. Kar yağışının etkili olmaya devam etmesiyle birçok ilde eğitime ara verildi. Üniversite öğrencileri ise Rektörlüklerden yapılacak açıklamaları takip ediyor. Peki üniversiteler yarın tatil mi? Hangi üniversiteler tatil edildi?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) resmi internet adresi üzerinden yaptığı hava durumu raporunda ülkenin büyük bölümünde kar yağışı beklendiğini bildirmişti. Özellikle akşam saatlerinden itibaren kar yağışı birçok ilde kendisini hissettirmeye başladı. Bu noktada üniversite öğrencileri de üniversitelerin tatil edilip edilmediğini araştırmaya başladı. Peki Üniversiteler'de yarın okullar tatil mi? Hangi üniversitelerde okullar tatil edildi?
ÜNİVERSİTELER YARIN 20 ŞUBAT TATİL Mİ?
Kar yağışının etkili olmaya başlamasıyla üniversite öğrencileri de tatil açıklamalarını bekliyor. Ancak üniversiteler ile ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Rektörlüklerden tatil ile ilgili açıklama yapıldığı anda sayfamızda paylaşacağız.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDEN KAR TATİLİ AÇIKLAMASI
İstanbul Üniversitesi yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitim ve öğretime ara verildiğini duyurdu.
İstanbul Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre bu akşam ve yarın İstanbul genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenmektedir. Bu nedenle 20 Şubat 2025 günü (yarın), Üniversitemizdeki eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadeleri yer aldı.