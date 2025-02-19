



ÜNİVERSİTELER YARIN 20 ŞUBAT TATİL Mİ?





Kar yağışının etkili olmaya başlamasıyla üniversite öğrencileri de tatil açıklamalarını bekliyor. Ancak üniversiteler ile ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Rektörlüklerden tatil ile ilgili açıklama yapıldığı anda sayfamızda paylaşacağız.







