UTTS cezası ücreti merak ediliyor. UTTS, ticari araçlar başta olmak üzere, taşıtların akaryakıt alımlarını dijital olarak takip eden bir sistemdir. Vergi kaçakçılığını önlemek, giderleri şeffaf hale getirmek ve devletin denetim süreçlerini kolaylaştırmak için 30 Nisan 2025 tarihine kadar Taşıt Tanıma Birimi (TTB) takılması ve sisteme kayıt olunması işletmeye kayıt olunması gerekiyor. 2025 yılı itibarıyla belirlenen süre içinde taktırılmaması halinde çeşitli cezai yaptırımlar uygulanacak. Peki, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) taktırmamanın cezası nedir? UTTS montaj ihlali güncel ücreti 2025 haberimizde.

1 /6 UTTS TAKTIRMAK İÇİN SON GÜN NE ZAMAN? Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) kayıt süresi, yoğun başvuru nedeniyle ertelenmiş ve son kayıt tarihi 31 Ocak 2025 olarak belirlenmişti. Bu tarihe kadar sisteme kayıt yaptıranlar, 2024 yılı donanım fiyatlarından yararlanabilecek ve montaj işlemlerini en geç 30 Nisan 2025 tarihine kadar tamamlayabilecek.



2 /6 UTTS ERTELENDİ Mİ, UZATILDI MI? Taşıt sahipleri, 31 Ocak 2025 tarihine kadar TTB siparişi verdikleri takdirde, montaj işlemlerini en geç 30 Nisan 2025 tarihine kadar tamamlayabilirler. Ancak, 1 Şubat 2025 tarihinden itibaren verilen TTB siparişlerinde, TTB montajı tamamlanmadan akaryakıt fişleri gider beyanında kullanılamayacaktır.

3 /6 UTTS CEZASI NE KADAR? UTTS kayıt yaptırmayan araçlara 7 bin TL ile 28 bin TL arasında özel usulsüzlük cezası uygulanacak.

4 /6 UTTS Taktırmamanın Cezaları (2025) İdari Para Cezası: 2025 yılında UTTS taktırmayan araç sahiplerine 5.000 TL’ye kadar idari para cezası uygulanmaktadır. Ticari araçlar için bu ceza daha yüksek olup, 10.000 TL’ye kadar çıkabilmektedir. Akaryakıt Alım Kısıtlaması: UTTS sistemine dahil olmayan araçlar, belirli akaryakıt istasyonlarından yakıt alımı yapamayacaktır. Vergi avantajlarından yararlanamama riski de doğacaktır. Trafikten Men Edilme: Belirlenen tarihlerden sonra UTTS taktırmayan ticari araçlar, denetimler sırasında trafikten men edilme riskiyle karşı karşıya kalabilir. Vergi Avantajlarını Kaybetme: UTTS kullanan işletmeler, akaryakıt alımlarında KDV ve ÖTV avantajlarından yararlanabilmektedir. Sistemi taktırmayan işletmeler bu vergi indirimlerinden mahrum kalacaktır.

5 /6 UTTS ZORUNLU MU?

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi kapsamındaki araç sahipleriyle akaryakıt istasyonlarına en geç 31 Aralık 2024 tarihine kadar sisteme kaydolmaları için zorunluluk getirilmişti.