Uzmanlar o tarihi işaret ediyor: İşte altındaki yeni rakamlar





PİYASA UZMANI DİKKAT ÇEKEN TARİHİ AÇIKLADI





Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise altın için orta ve uzun vadeli beklentilerini açıklayarak "Önümüzdeki aylarda yine yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. Yılın ikinci yarısıyla alakalı yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. Ama kısa vadeli mutlaka bir düşüş, düzeltme hareketi yapması lazım. Bu da gram altın tarafında 3 bin 400 lira seviyesinin altına sarkmalar olacaktır. Ons altın tarafında da 2720 dolar seviyelerini beklemeye devam ediyoruz" açıklamasını yaptı.





Memiş, gram altın için yaptığı değerlendirmede "Gram altın tarafında yılın ikinci yarısında muhtemelen de 4 bin lira seviyesinin üzerinde 4 bin - 4 bin 500 lira aralığını beklemeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Memiş ayrıca, "Temmuz ayına kadar 3 bin 700 - 3 bin 800 lira seviyelerini takip edeceğiz. Yılın ikinci yarısında da 4000 lira seviyesi kırıldıktan sonra işte 4 bin 500'e kadar önü açık. Yani bu 4 bin 100 lira olabilir, 4 bin 200 lira olabilir ama 4 bin lira seviyesinin üzerinde bir trend beklemeye devam ediyoruz." dedi.







