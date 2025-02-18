Uzmanlar o tarihi işaret ediyor: İşte altındaki yeni rakamlar

ABD'nin agresif ticaret politikası yaklaşımları ile yüksek gümrük vergileri kararları sonrasında altın fiyatlarında küresel çapta dalgalanma devam ediyor. Piyasalarda gün sonu verilerine göre, altının kilogram fiyatı 3 milyon 490 bin TL seviyelerine yükseldi. Banka devi Goldman Sachs, yıl sonu için yaptığı altın tahmininde ons fiyatını 3 bin 100 dolar seviyelerine yükseltti. İşte gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altın türlerindeki son rakamlar.
Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Uzmanların peş peşe yaptığı açıklamalarla altındaki yükselişin bir süre daha devam edeceği öngörülüyor. Son olarak çok uluslu banka devi Goldman Sachs, 2025 yılı sonunda altının ons fiyatının 3 bin 100 dolar seviyelerine yükseleceğini paylaştı. Ayrıca Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altının yılın ikinci yarısında 4 bin lira üzerine çıkılabileceği tahminlerinde bulundu.
Dünya genelinde devam eden jeopolitik belirsizlikler ve Trump'ın yeni gümrük tarifelerinin yarattığı endişelerin etkisiyle değer kazanan altının ons fiyatı 2 bin 926 dolar seviyelerinden işlem görüyor.
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM (18 ŞUBAT)
Gram altın: 3 bin 420 TL
Çeyrek altın: 5 bin 664 TL
Yarım altın: 11 bin 411 TL
Cumhuriyet altını: 22 bin 206 TL
GOLDMAN SACHS'TAN YENİ TAHMİN
Banka devi Goldman Sachs, merkez bankalarının artan altın alımlarını göz önünde bulundurarak 2025 yıl sonu için fiyat tahminini yukarı yönlü güncelledi. Banka, ons altın için 2025 sonu hedefini 3.100 dolara yükseltti.
PİYASA UZMANI DİKKAT ÇEKEN TARİHİ AÇIKLADI
Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise altın için orta ve uzun vadeli beklentilerini açıklayarak "Önümüzdeki aylarda yine yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. Yılın ikinci yarısıyla alakalı yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. Ama kısa vadeli mutlaka bir düşüş, düzeltme hareketi yapması lazım. Bu da gram altın tarafında 3 bin 400 lira seviyesinin altına sarkmalar olacaktır. Ons altın tarafında da 2720 dolar seviyelerini beklemeye devam ediyoruz" açıklamasını yaptı.
Memiş, gram altın için yaptığı değerlendirmede "Gram altın tarafında yılın ikinci yarısında muhtemelen de 4 bin lira seviyesinin üzerinde 4 bin - 4 bin 500 lira aralığını beklemeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Memiş ayrıca, "Temmuz ayına kadar 3 bin 700 - 3 bin 800 lira seviyelerini takip edeceğiz. Yılın ikinci yarısında da 4000 lira seviyesi kırıldıktan sonra işte 4 bin 500'e kadar önü açık. Yani bu 4 bin 100 lira olabilir, 4 bin 200 lira olabilir ama 4 bin lira seviyesinin üzerinde bir trend beklemeye devam ediyoruz." dedi.
ALTININ ONS FİYATI 2 BİN 926 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 926 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1 yükselişle 3 milyon 490 bin lira oldu.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,16, bileşik getirisi de yüzde 39,43 seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 36,1711 lira, satışta 36,3160 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 36,1270 lira, satışta 36,2717 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0460, sterlin/dolar paritesi 1,2620 ve dolar/yen paritesi 151,60 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,5 artışla 75,4 dolardan işlem görüyor
ALTININ KİLOGRAM FİYATI 3 MİLYON 490 BİN LİRA
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı günün sonunda 3 milyon 490 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında en düşük 3 milyon 467 bin lira, en yüksek 3 milyon 490 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1 artışla 3 milyon 490 bin lira oldu.
Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 454 bin liradan tamamlamıştı.
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 238 milyon 552 bin 914,59 lira, işlem miktarı ise 1.223,8 kilogram oldu.
Tüm metallerde toplam işlem hacmi 4 milyar 357 milyon 596 bin 904,21 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler ile Nil Kıymetli Madenler olarak sıralandı.