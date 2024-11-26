BUGÜN HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

Amasya, Çorum, Çankırı, Niğde, Karaman, Kırşehir, Aksaray, Tokat, Erzurum, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Bolu, Karabük, Sivas, Erzincan, Bayburt'da eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Bingöl Yedisu ve Adaklı ilçelerinde

Trabzon Araklı, Maçka, Yomra ilçelerinde

Samsun Ladik, Havza, Ayvacık, Asarcık ve Vezirköprü ilçelerindeki tüm okullarda eğitime 26 Kasım 2024 Salı günü ara verildiği belirtilen açıklamada, 19 Mayıs, Alaçam, Tekkeköy ve Atakum'da ikişer okul, Canik'te 10 okul, Çarşamba ile Kavak'ta dörder okul, Salıpazarı'nda 3 okul, Terme'de 1 okulda eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği, bu ilçelerde ve Bafra'da bazı kırsal kesimlerdeki okullara taşıma yoluyla gelen öğrencilerin ise 1 gün izinli sayılacağı kaydedildi.

Düzce Kaynaşlı ilçesinde

Sinop'ta taşımalı eğitime,

Giresun'da Dereli ve Doğankent ilçelerinde, Giresun merkez ile Espiye ve Görele ilçelerinde de köy okullarında yarın için eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi.