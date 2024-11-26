"Van, Bitlis ve Hakkari'de yarın okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye genelinde soğuk hava ve kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkilerken eğitim-öğretimde de aksamalara neden oluyor. Kar yağışının devam ettiği bölgelerde, öğrenciler ve veliler 27 Kasım Çarşamba günü okulların tatil olup olmayacağına ilişkin açıklamaları merakla bekliyor. Valilikler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, hava koşullarının durumuna göre tatil kararları alınacak.
"Van, Bitlis ve Hakkari'de yarın okullar tatil mi? Yarın Van ve Hakkari'de okullar tatil mi?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yurdun iç kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden olurken eğitim ve öğretim faaliyetlerini de olumsuz etkiliyor. Bugün birçok ilde kar tatili kararı alınırken, kar yağışının sürdüğü bölgelerde yarın için tatil beklentisi devam ediyor. Öğrenciler ve veliler, 27 Kasım Çarşamba günü okulların tatil olup olmayacağına dair valiliklerden yapılacak açıklamaları yakından takip ediyor. Kar yağışının etkili olduğu il ve ilçelerde alınacak tatil kararlarının gün içinde netleşmesi bekleniyor.
YARIN 27 KASIM ÇARŞAMBA OKULLAR TATİL Mİ?
Yarın 27 Kasım Çarşamba günü için henüz tatil edilen bir il ve ilçe açıklanmadı. İlerleyen saatlerde Valilik açıklamalarının peş peşe gelmesi bekleniyor.
BUGÜN HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?
Amasya, Çorum, Çankırı, Niğde, Karaman, Kırşehir, Aksaray, Tokat, Erzurum, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Bolu, Karabük, Sivas, Erzincan, Bayburt'da eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.
Bingöl Yedisu ve Adaklı ilçelerinde
Trabzon Araklı, Maçka, Yomra ilçelerinde
Samsun Ladik, Havza, Ayvacık, Asarcık ve Vezirköprü ilçelerindeki tüm okullarda eğitime 26 Kasım 2024 Salı günü ara verildiği belirtilen açıklamada, 19 Mayıs, Alaçam, Tekkeköy ve Atakum'da ikişer okul, Canik'te 10 okul, Çarşamba ile Kavak'ta dörder okul, Salıpazarı'nda 3 okul, Terme'de 1 okulda eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği, bu ilçelerde ve Bafra'da bazı kırsal kesimlerdeki okullara taşıma yoluyla gelen öğrencilerin ise 1 gün izinli sayılacağı kaydedildi.
Düzce Kaynaşlı ilçesinde
Sinop'ta taşımalı eğitime,
Giresun'da Dereli ve Doğankent ilçelerinde, Giresun merkez ile Espiye ve Görele ilçelerinde de köy okullarında yarın için eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi.
MALATYA'NIN 10 İLÇESİNDE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ
Malatya'nın 10 ilçesinde kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi.Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle vatandaşların güvenliği için eğitim ve öğretimle ilgili kararlar alındığı belirtildi.Battalgazi, Yeşilyurt ve Kale ilçelerinde tüm örgüt, yaygın, resmi ve özel öğretim kurumlarında eğitim ve öğretime devam edileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:"Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Akçadağ, Yazıhan, Hekimhan, Pütürge, Doğanyol ve Kuluncak ilçelerimizde ise eğitim ve öğretime yarın 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca yukarına eğitime ara verilen ilçelerin kamu kurumlarında görev hamile, engelli personel, çocuğu kreşe veya anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personel aynı gün idari izinli sayılacaktır."
Artvin'in Ardanuç, Şavşat ve Yusufeli ilçelerinde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Gümüşhane'de Kelkit, Köse ve Şiran ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında, merkez, Torul ve Kürtün ilçelerinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği kaydedildi.
ORDU'NUN 16 İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ
Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, kentin iç kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 26 Kasım tarihinde 1 gün ara verildiği belirtilerek, "Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ilçelerimizdeki okulların tamamında, Fatsa ilçemizin Aslancami, Geyikceli, Hatipli, Ilıca, İslamdağ ve Demirci mahallelerinde bulunan, Ünye ilçemizin ise Pelitliyatak, Yenikent, Yeşilkent, Fatih, Tekkiraz, Erenyurt mahallelerinde bulunan resmi ve özel tüm eğitim-öğretim kurumlarında 26 Kasım 2024 Salı günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir" denildi.
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde
Kastamonu’nun Merkez ilçesinde kar yağışı ve buzlanma sebebiyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.