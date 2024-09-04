VGM burs başvuruları başladı mı, VGM bursu ne zaman başlayacak?

VGM bursları, öğrenim hayatına devam etmek isteyen öğrenciler için önemli bir destektir. Üniversite öğrencileri için önemli bir gelir kaynağı olan VGM bursları, her yıl binlerce öğrencinin başvurusuna konu oluyor. Peki, VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2024-2025 Vakıflarlar Genel Müdürlüğü üniversite ve ortaöğretim burs miktarı ne kadar, burs ücreti belli oldu mu? İşte tüm merak edilenler...

1 / 12 VGM burs başvuruları, üniversite öğrencileri ve ortaöğretim öğrencileri için her yıl belirli tarihlerde açılmaktadır. 2024-2025 VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak sorusu, öğrencilerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuru tarihleri genellikle güz döneminde açıklanıyor. Bu nedenle, 2024-2025 eğitim yılı için de başvuruların Eylül veya Ekim aylarında başlaması beklenmektedir.

2 / 12 2024-2025 VGM Burs Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Henüz kesin bir tarih açıklanmamış olsa da, başvuru tarihleri genellikle eğitim-öğretim yılının başlamasının ardından duyurulmaktadır. VGM'nin resmi web sitesi ve duyuruları düzenli olarak takip edilmelidir.

3 / 12 Geçtiğimiz dönem VGM ortaöğrenim burs başvuruları 1 - 31 Ekim tarihlerinde alınmıştı. Yükseköğrenim burs başvuruları da 20 - 31 Ekim tarihleri aralığında gerçekleşmişti. 2024-2025 VGM burs başvuruları nın benzer çekilde ekim ayının ortasında paylaşılması bekleniyor.

4 / 12 VGM Bursuna Nasıl Başvurulur? VGM burs başvuruları online olarak yapılmakta olup, başvuru tarihleri ve şartları Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden yayınlanır. Başvuru yapacak öğrencilerin belirlenen tarihlerde başvuru formunu doldurarak gerekli belgeleri sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

5 / 12 Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları kurum web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden alınır. Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır.

6 / 12 VGM burs başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur. Başvuru sonuçları yine www.vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanmaktadır.

7 / 12 VGM Burs Başvuru Şartları Neler? VGM burs başvurusu yapmak isteyen öğrencilerin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve belirli bir gelir düzeyinin altında bulunması gerekmektedir. Ayrıca, eğitim seviyesine göre farklı şartlar aranabilir.

8 / 12 Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımları Nelerdir? Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye’de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır. Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile verilir.

9 / 12 VGM Burs Başvuruları Hangi Tarihlerde, Nasıl Alınır? Gerek ortaöğrenim eğitim yardımları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur.

10 / 12 VGM Burs Miktarı Ne Kadardır? 2024-2025 eğitim öğretim yılı VGM burs miktarı henüz açıklanmadı. 2023-2024 eğitim yılında Ekim ayından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 1.250,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 1.250,00 TL olarak belirlenmiştir. 2024 yılı Ocak ayından itibaren yükseköğrenim bursları 2.000,00 TL’ye çıkarılmıştır.

11 / 12 Kimler VGM Üniversite Bursundan Yararlanamaz? Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin “Burs Verilmeyecek Öğrenciler” başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre; a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere, b) Yabancı uyruklu öğrencilere, c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine, ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere, d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere, f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere, g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez. Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre; Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye’ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10’u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.

