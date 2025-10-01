VGM ORTAÖĞRETİM BURS BAŞVURU TAKVİMİ VE EKRANI

Vakıflar Genel Müdürlüğü, ortaöğretim düzeyindeki öğrenciler için eğitim yardımı başvurularının başlangıç tarihini netleştirdi. VGM tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayan ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları 1 Ekim itibarıyla başladı. Başvurular 15 Ekim 2025 tarihine kadar devam edecek. Bu süreçte başvurular, sadece www.vgm.gov.tr adresi üzerinden online olarak gerçekleştirilecek. Başvuru şartları arasında Türk vatandaşı olmak, anne veya babadan en az birinin vefat etmiş olması gibi kriterler öne çıkıyor. Başarılı adaylara, Ocak 2025'ten itibaren 9 ay boyunca aylık 1.250 TL burs ödemesi yapılacak.