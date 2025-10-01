Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından her yıl öğrencilere verilen burs için 2025-2026 dönemi başvuruları 1 Ekim 2025 Çarşamba günü başladı. Maddi destek sağlamak isteyen öğrenciler, burs başvurusu için gerekli şartları araştırıyor. Peki, VGM burs başvurusu başladı mı, şartları neler, nereden ve nasıl başvuru yapılır? İşte 2025 Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğretim burs başvuru ekranı.
Milyonlarca öğrenci ve velinin her yıl merakla beklediği, maddi desteğe ihtiyacı olan başarılı öğrencilerin eğitim hayatına önemli katkılar sağlayan Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) bursları için 2025-2026 eğitim öğretim yılı başvuru dönemi resmen başladı. Özellikle ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki ortaöğretim öğrencilerini kapsayan VGM eğitim yardımı başvuruları için takvim netleşirken, ön lisans ve lisans düzeyindeki yükseköğretim bursları için ise gözler VGM'den gelecek yeni duyurulara çevrildi. "VGM burs başvurusu nasıl yapılır?" sorusu da bu sebeple araştırılıyor. Peki, VGM burs başvurusu başladı mı, nasıl yapılır, şartları neler?
VGM ORTAÖĞRENİM BURS BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?
Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğrenim (İlkokul, Ortaokul, Lise) başvuruları başladı. Resmi site üzerinden başvurular gerçekleştiriliyor. Adaylar başvuru için TC kimlik numarası Ad-Soyad, Doğum Tarihi, Baba adı bilgilerini girerek başvuru işlemlerine başlayabiliyor.
VGM BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?
2025 yılı ocak ayından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 1250,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 3000,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 3000,00 TL olarak belirlenmiştir.
VGM BURS BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından; sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere, Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine, okumakta oldukları eğitim kurumunda ek süre öğrenim gören öğrencilere, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere, Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrencilere, başvuru yapılan eğitim yılından önceki eğitim yılında yükseköğrenim bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilmiş olan öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmemektedir.
VGM ORTAÖĞRETİM BURS BAŞVURU TAKVİMİ VE EKRANI
Vakıflar Genel Müdürlüğü, ortaöğretim düzeyindeki öğrenciler için eğitim yardımı başvurularının başlangıç tarihini netleştirdi. VGM tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayan ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları 1 Ekim itibarıyla başladı. Başvurular 15 Ekim 2025 tarihine kadar devam edecek. Bu süreçte başvurular, sadece www.vgm.gov.tr adresi üzerinden online olarak gerçekleştirilecek. Başvuru şartları arasında Türk vatandaşı olmak, anne veya babadan en az birinin vefat etmiş olması gibi kriterler öne çıkıyor. Başarılı adaylara, Ocak 2025'ten itibaren 9 ay boyunca aylık 1.250 TL burs ödemesi yapılacak.