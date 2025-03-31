Volkan Konak, Kıbrıs'taki programı sırasında sahnede kalp krizi geçirdi. Konak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kuzey Kıbrıs'taki konseri sırasında aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan sanatçı Volkan Konak, hayatını kaybetti. Volkan Konak, vasiyetini "Siz sevenlerime vasiyetimdir ne olur beni gömmesinler, yaksınlar benim tüm bedenimi.” sözleriyle açıklamıştı. Konak’ın cenaze programı belli oldu. Volkan Konak’ın cenazesi ne olacak gömülecek mi yakılacak mı cenazesi töreni belli oldu mu
Volkan Konak, Kıbrıs'ın İskele kentindeki bayram programı sırasında sahnede kalp krizi geçirdi. Volkan Konak, sahnede yapılan kalp masajının ardından Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Konak, hastanede yapılan müdahalelere rağmen 58 yaşında hayatını kaybetti.
Volkan Konak'ın vasiyeti nedir?
Volkan Konak'ın 2020 yılındaki bir konseri sırasında açıkladığı vasiyeti de gündem oldu. Ünlü sanatçı, vasiyetini "Siz sevenlerime vasiyetimdir ne olur beni gömmesinler, yaksınlar benim tüm bedenimi. Bir kutuya koyup Karadeniz’imin üstüne bir helikopter ile savursunlar tüm küllerimi özellikle Trabzon’umun üstüne" sözleriyle açıklamıştı.
Volkan Konak’ın nerede nasıl defnedilecek?
Volkan Konak'ın cenazesi, yarın Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazı sonrasında memleketi Trabzon'un Maçka ilçesine götürülerek, çarşamba günü defnedilecek.
Volkan Konak nasıl öldü?
Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimliğinden yapılan yazılı açıklamada, dün (30 Mart) saat 23.23 sıralarında gelen ihbarlar üzerine 112 acil sağlık ekibinin Volkan Konak'ın konser verdiği otele hızla intikal ettiği, Konak'a ilk tıbbi müdahalenin alanda bulunan doktorlar ve daha sonra 112 ekibi tarafından yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, Volkan Konak'ın alandan entübe edilerek hastaneye sevk edildiğine işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi: Sanatçı 00.17’de hastanemize 'Ex duhul' olarak giriş yapmış ve vakit kaybetmeden CPR (Temel Yaşam Desteği) odasına alınmıştır. Burada anestezi uzmanı, acil servis hekimleri, iç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından 25 dakika süreyle ileri yaşam desteği uygulanmıştır. Ancak yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen yanıt alınamamıştır. Sanatçı Volkan Konak, tüm tıbbi çabalara rağmen, geçirmiş olduğu klinik süreç göz önünde bulundurularak, saat 00.42’de hayatını kaybetmiş (Ex kabul edilmiş) ve CPR’a son verilmiştir.