Volkan Konak'ın eşi Selma Konak kimdir, kaç yaşında? Selma Konak aslen nereli, çocukları kimler?

Ünlü sanatçı Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin İskele kentinde sahne aldığı konser sırasında fenalaştı. Aniden rahatsızlanarak sahnede bayılan sanatçıya ilk müdahale yapıldı. Ancak tüm çabalara rağmen hastaneye kaldırıldıktan kısa süre sonra hayatını kaybetti. Bu üzücü gelişmenin ardından Volkan Konak’ın özel hayatı da merak konusu oldu. Özellikle eşi Selma Konak hakkında aramalar arttı. Selma Konak kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar…

1 /4 Ünlü sanatçı Volkan Konak’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki konseri sırasında fenalaşarak hayatını kaybetmesinin ardından, sanatçının ailesine dair bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki, Volkan Konak kimdir ve eşi Selma Konak kaç yaşında?

2 /4 VOLKAN KONAK'IN EŞİ SELMA KONAK KİMDİR? Ünlü sanatçı Volkan Konak, 1992 yılında Selma Konak ile hayatını birleştirdi. Evliliklerinin ilk yıllarında maddi zorluklarla karşılaşan çift, düğün yapacak imkanları olmadığı için sade bir nikah töreniyle evlendi.

3 /4 SELMA KONAK KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ? Uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam süren Selma Konak, özel hayatını kamuoyuyla paylaşmamayı tercih ediyor. Bu nedenle doğum yılı ve memleketine dair net bir bilgi bulunmuyor.