Xiaomi 15 Ultra modelinin ne zaman tanıtılacağı belli oldu. Çinli teknoloji devi Xiaomi 15 Ultra’nın çıkış tarihi nihayet netleşti. Merakla beklenen cihaz, selefi Xiaomi 14 Ultra ile aynı takvim stratejisini izleyecek. Peki, Xiaomi 15 Ultra özellikleri nasıl olacak? Ne zaman çıkacak? İşte ayrıntılar...
Xiaomi 15 Ultra tamamen yeni bir işlemciyle karşımıza çıkabilir. Ünlü bir teknoloji sızıntı kaynağının paylaştığı detaylara göre, cihazda “Small Surge” olarak adlandırılan, Xiaomi’nin kendi geliştirdiği bir çip yer alacak. İşte Xiaomi 15 Ultra özellikleri...
Xiaomi 15 Ultra çıkış tarihi sızdırıldı
Digital Chat Station'dan gelen sızıntılara göre Xiaomi, bir sonraki Ultra telefonunu Şubat ayının sonunda duyurmayı planlıyor. Bunun da MWC 2025 (Mobil Dünya Kongresi) etkinliğine işaret ettiğini belirtelim. Kaçıranlar için Xiaomi'nin bir önceki amiral gemisi telefonları Xiaomi 14 ve 14 Pro Ekim 2023'te, Xiaomi 14 Ultra ise Şubat 2024'te düzenlenen MWC kapsamında tanıtılmıştı. Cihazın Çin’deki ilk lansmanının Şubat ayının sonunda gerçekleşmesi bekleniyor.
Şu an için kesin bir tarih verilmese de, sektör kaynakları şubat ayının sonlarına doğru görücüye çıkacağını düşünüyor.
Xiaomi 15 Ultra özellikleri nasıl olacak?
Xiaomi 15 Ultra’nın tasarımında, bir önceki modelde olduğu gibi dairesel kamera modülü dikkat çekecek. Modülün üst köşesine yerleştirilen periskop telefoto lens, modülün alt kısmına sıralanan üç lensle desteklenecek. Ekran tarafında ise 2K çözünürlüklü mikro kavisli bir panelin yanı sıra ultrasonik parmak izi okuyucu yer alacak. Bu kombinasyon, kullanıcıya hem görsel hem de güvenlik açısından üst düzey bir deneyim sunmayı hedefliyor.
Xiaomi 15 Ultra, kendisine özel bir çiple gelebilir
Donanımda Snapdragon 8 Elite işlemciyle güçlendirilmiş olan cihaz, performans konusunda iddialı. Xiaomi 15 Ultra’nın 6.000 mAh kapasitesinde büyük bir bataryaya sahip olacağı ve 90W kablolu ile 50W kablosuz hızlı şarj desteği sunacağı tahmin ediliyor. Ayrıca cihaz, vegan deri, fiberglas ve seramik gibi çeşitli lüks kaplama seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunulacak.
Bu modelin en dikkat çeken yeniliklerinden biri, uydu iletişim teknolojisiyle donatılmış olması. TianTong uydu sistemine standart olarak destek verecek cihazın, üst düzey varyantında BeiDou sistemiyle çift uydu bağlantısı sağlanacak. Bunun yanı sıra, Xiaomi 15 Ultra, eSIM desteği sunan ilk Ultra serisi cihaz olacak ve özellikle uluslararası kullanıcılar için esneklik sağlayacak.