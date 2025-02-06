Xiaomi 15 Ultra özellikleri nasıl olacak?





Xiaomi 15 Ultra’nın tasarımında, bir önceki modelde olduğu gibi dairesel kamera modülü dikkat çekecek. Modülün üst köşesine yerleştirilen periskop telefoto lens, modülün alt kısmına sıralanan üç lensle desteklenecek. Ekran tarafında ise 2K çözünürlüklü mikro kavisli bir panelin yanı sıra ultrasonik parmak izi okuyucu yer alacak. Bu kombinasyon, kullanıcıya hem görsel hem de güvenlik açısından üst düzey bir deneyim sunmayı hedefliyor.







