Xiaomi Dictionary Pen C1 ile hayat daha hızlı, daha kolay ve daha akıllı. Xiaomi Dictionary Pen C1 tanıtıldı. Xiaomi'nin yeni ürünü MIJIA Dictionary Pen C1, dil öğrenimini kolaylaştırmak için tasarlanmış yenilikçi bir cihazdır. Bu akıllı kalem, 26 milyondan fazla kelime ve seçilmiş kelime öbeği içeren geniş bir veri tabanına sahiptir. Peki MIJIA Dictionary Pen C1 fiyatı ne kadar kaç dolar? İşte Xiaomi Dictionary Pen C1 özellikleri.

1 /6 Xiaomi Dictionary Pen C1, hızlı ve pratik çeviri yapabilen akıllı bir sözlük kalemidir. Anlık Çeviri, Metin Tarama, Sesli Okuma ve Çoklu Dil Desteği gibi özellikleriyle dil öğrenmeyi kolaylaştırır. Dokunmatik Ekran ve Taşınabilir Tasarım sayesinde her yerde kullanıma uygundur. Güncel Sözlük Veritabanı ile doğru ve kapsamlı çeviriler sunar, öğrenci ve profesyoneller için ideal bir dil asistanıdır.

2 /6 Xiaomi Dictionary Pen C1, öğrenme ve dil öğrenme deneyiminizi kolaylaştıran akıllı bir kalemdir. Bu yenilikçi cihaz, metinleri çevirme, tanımlamalara ulaşma ve çok daha fazlasını yapma imkanı sunar. Xiaomi Dictionary Pen C1 özellikleri arasında yüksek çözünürlüklü tarama, hızlı çeviri ve kullanışlı bir mobil uygulama yer alır.

3 /6 Xiaomi MIJIA Dictionary Pen C1 Özellikleri Dictionary Pen C1 Temel Özellikler şunlardır: Dil Desteği: 26 milyon kelime ve ifade içeren geniş sözlük veri tabanı Çeviri Türleri: Metin tanıma, sesli komut ve çevrimdışı arama

4 /6 Tanıma Hızı: 0,3 saniyede hızlı kelime tanıma Doğruluk Oranı: %98+ doğruluk oranı Donanım ve Tasarım: Ekran: 3,02 inç yüksek çözünürlüklü ekran Depolama: 32 GB dahili depolama

5 /6 Pil Ömrü: 100 güne kadar bekleme süresi Tasarım: Ergonomik ve hafif tasarım Ekstra Özellikler: Çevrimdışı Kullanım: İnternet bağlantısı olmadan çalışma desteği Sesli Komut: Sesli arama ve çeviri özelliği Ebeveyn Kontrolü: Ebeveynler için öğrenme takibi ve rehberlik uygulaması entegrasyonu.