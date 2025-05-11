Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda toplam 348,2 milyon lira ödeme gerçekleştirildi. Yarım çalışma ödeneğinden bugüne kadar 45 bin 641 çalışan anne yararlandı. Yarım çalışma süresi, birinci doğumda 60 gün, ikinci doğumda 120 gün, sonraki doğumlarda ise 180 gün uygulanıyor. Peki yarım çalışma desteği ne kadar, nasıl başvurulur, başvuru şartları nedir?

1 /9 Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) çalışan annelerin iş hayatından kopmamaları ve çocuklarını sağlıklı şekilde büyütebilmeleri için sağladığı yarım çalışma ödeneğinden bugüne kadar 45 bin 641 kişi yararlandı, toplam 348,2 milyon lira destek verildi. Peki yarım çalışma desteği ne kadar, nasıl başvurulur, başvuru şartları nedir?

2 /9 İŞKUR'dan edinilen bilgilere göre, kadınların iş gücüne katılımını artırmak ve sürdürülebilir istihdam sağlanması için destekler sunulmaya devam ediliyor. Kadınların çalışma hayatında daha fazla yer alması için çalışmalarını sürdüren kurum, çalışarak çocuğunu büyütmek isteyen kadınlara yönelik 2016'da hayata geçirdiği yarım çalışma ödeneğiyle çalışan annelerin iş ve aile yaşamlarını dengelemelerine imkan sağlıyor.

3 /9 Bu kapsamda doğum yapan kadın veya evlat edinenlere, yarım gün çalışmayı tercih etmeleri halinde destek veren kurum, ortaya çıkan gelir kaybını kısmen de olsa gideriyor.

4 /9 Çalışan annelerin iş hayatından kopmamaları ve çocuklarını sağlıklı şekilde büyütebilmeleri için sağlanan yarım çalışma ödeneğinden bugüne kadar 45 bin 641 kişi yararlandı, toplam 348,2 milyon lira destek verildi.

5 /9 Yarım çalışma desteği başvurunda aranan şartlar neler? Yarım çalışma uygulamasından, doğum yapan kadın ile 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek yararlanabiliyor.

6 /9 Ödenekten yararlanılabilmesi için doğum veya evlat edinme tarihinden önceki son 3 yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödenmesi ve haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışma şartları aranıyor.

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Yarım çalışma desteği başvurusu nasıl yapılır? Bu şartları taşıyanların ödenekten yararlanabilmesi için analık hali izninin bitiminden itibaren 30 gün içerisinde İŞKUR'a şahsen veya e-Devlet/İŞKUR e-Şube aracılığıyla başvurması gerekiyor. Yarım Çalışma Ödeneği Başvurusu ve Başvuru Sorgulama Ekranı



8 /9 Yarım çalışma süresi kaç gün? İşverenin, işçinin yarım çalışma talebini engelleme yetkisi bulunmuyor. İşveren, yarım çalışma yapacağı gün ve saat aralıklarını belirleyerek, işçiyi uygulama kapsamında çalıştırıyor. Yarım çalışma süresi, birinci doğumda 60 gün, ikinci doğumda 120 gün, sonraki doğumlarda ise 180 gün uygulanıyor.