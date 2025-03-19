Yarın (20 Mart) Yozgat'ta okullar tatil mi? Yozgat Valilik açıklaması

Yozgat'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) hava durumu uyarılarında bulunduğu illerden biri olan Yozgat'ta kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkisini arttırdı. Kar yağışıyla birlikte öğrenciler ise okullar yarın tatil mi? sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki 20 Mart Yozgat'ta okullar tatil mi? İşte valilikten yapılan açıklamalar.
Ülkeni büyük kısmında etkili olan soğuk ve kar yağışlı hava Yozgat'ta da görüldü. Kar yağışıyla birlikte öğrencilerin akıllarına gelen ilk soru yarın okullar tatil mi? olurken, valilikten konuyla ilgili son dakika açıklaması yapıldı. İşte Yozgat'ta kar tatiline ilişkin resmi açıklamalar.
YOZGAT'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (20 MART)
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre yarın il genelinde kar yağışının devam etmesinin, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesinin ve tipinin etkili olmasının beklendiği belirtildi.
Bu kapsamda yapılan değerlendirmeler sonucunda kent merkezi, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun ve Yenifakılı ilçelerinde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile tatil kararı verilen okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.