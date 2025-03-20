Kahramanmaraş’ta kar yağışı etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında Kahramanmaraş’ta etkili olan kar yağışı ardından tatil ile ilgili açıklama valilik tarafından yapıldı. Öğrencilerin heyecanla beklediği kar tatili ile ilgili resmi açıklamaları sizlerle paylaşıyoruz. Peki Elbistan, Göksun, Ekinözü ve Afşin’de 21 Mart Cuma okullar tatil mi?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında Kahramanmaraş’ta kar yağışı etkisini arttırdı. Kette etkili olan kar yağışıyla birlikte, hem veliler hem de öğrenciler okulların tatil edilip edilmediğini sorgulamaya başladı. Konuyla ilgili son dakika açıklama ise Kahramanmaraş Valiliği tarafından yapıldı. Peki yarın 21 Mart 2025 Kahramanmaraş Elbistan, Göksun, Ekinözü ve Afşin’de okullar tatil edildi mi?
Elbistan, Göksun, Ekinözü ve Afşin’de okullar tatil mi?
Kahramanmaraş Valiliğinden 21 Mart Cuma günü Elbistan, Göksun, Ekinözü ve Afşin de okulların tatil olup olmayacağına ilişkin şuana kadar henüz bir açıklama gelmedi.
Valiliğin açıklamasına göre, Elbistan, Göksun, Afşin ve Ekinözü’de bugün eğitime ara verilmişti.
Kahramanmaraş'ın Elbistan, Göksun, Afşin ve Ekinözü genelindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği ifade edildi.
İlçelerde hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı aktarıldı.
Nurhak Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bölgede yoğun kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi. İlçe genelindeki temel eğitim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarındaki hamilelerin ve engelli personelin idari izinli sayılacakları kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 21 Mart 2025 Cuma günü için hava durumu tahmin raporunu açıkladı. Kahramanmaraş’ta Cuma günü hava, yağmurlu ve karlı bir hava bekleniyor. Kahramanmaraş'ta yarınki hava durumu ise; sabah saatlerinde yağmurlu 6°C olması bekleniyor. Yarın gün ortasında havanın yağmurlu 11°C, akşam saatlerinde parçalı bulutlu 8°C olacağı tahmin ediyor.