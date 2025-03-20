Valiliğin açıklamasına göre, Elbistan, Göksun, Afşin ve Ekinözü’de bugün eğitime ara verilmişti.

Kahramanmaraş'ın Elbistan, Göksun, Afşin ve Ekinözü genelindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği ifade edildi.

İlçelerde hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Nurhak Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bölgede yoğun kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi. İlçe genelindeki temel eğitim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarındaki hamilelerin ve engelli personelin idari izinli sayılacakları kaydedildi.



