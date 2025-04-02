Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Yarın 3 Nisan hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla il il hava durumu

Yarın 3 Nisan hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla il il hava durumu

22:382/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Yurt genelinde sağanak yağışlar etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son hava durumu değerlendirmelerinde, özellikle İzmir, Aydın, Antalya, Mersin, Muğla, Adana gibi illerde yağışların yer yer kuvvetli olacağı bildirildi. Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu bölgelerinde ise toz taşınımı görüleceği tahminler arasında yer aldı. Peki yarın hava nasıl olacak? Yağışlar ne kadar sürecek? İşte 3 Nisan il il hava durumu tahminleri.

Sıcaklıkların düştüğü bu günlerde, ülkenin büyük bir kısmında yerel sağanak yağışlar etkili oluyor. Uzmanların, nisan ayı ortasına kadar sürmesini beklediği yağışlı havalar, yarın da kendisini hissettirecek. İşte Meteoroloji'nin güncel hava durumu tahminleri.


YARIN HAVA NASIL OLACAK? METEOROLOJİ'DEN YAĞIŞ UYARISI


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Van, Hakkari, Siirt, Şırnak, Bitlis, Batman çevreleri ile Adana, Mersin ve Diyarbakır'ın kuzey, Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.


Hava sıcaklığının kuzey kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.


İL İL HAVA DURUMU


Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 13

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. 19

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 20

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 17

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 12

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 19

#Hava durumu
#İstanbul hava durumu
#Sağanak yağış
#Muğla hava durumu
#İzmir hava durumu
#Meteoroloji

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Dünyanın en zenginleri belli oldu: listede 32 Türk var