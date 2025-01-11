Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ile Kıyı Ege bölgelerinde kuvvetli yağış ve Kuzey Ege'de fırtına uyarısında bulundu. Sıcaklıklarında da ani düşüşü ile birlikte vatandaşlar yarın havanın nasıl olacağını merak etmeye başladı. Peki İstanbul ve İzmir'de yarın (12 Ocak) hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri ve meteorolojiden yapılan uyarılar...
Ülke genelinde yağışlı havanın etkisi altına girilirken Meteoroloji'den de peş peşe uyarılar gelmeye başları. Meteoroloji'den yapılan son duyuruda, Marmara ve Ege bölgeleri için yerel kuvvetli sağanakların etkili olabileceği paylaşıldı. İstanbul, İzmir, Kocaeli, Balıkesir, Bursa ve diğer tüm illerin hava durumu raporunu buradan sizlere aktarıyoruz.
METEOROLOJİ'DEN MARMARA VE EGE İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara ve Kıyı Ege'de yarın öğlen saatlerinden itibaren kuvvetli yağmur, yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
Yağışların, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale'nin güneyi ile Kıyı Ege'de yerel kuvvetli sağanak, Muğla'nın kıyı ilçelerinde ise kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.
Kuzey Ege'nin kuzeyinde ise rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren 6 ile 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve fırtınanın salı günü gece saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.
Yağışlar nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, kar yağışı, tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
İSTANBUL'DA SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ OLUYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da soğuk hava ve yağış etkili oluyor. Taksim ve Beşiktaş'ta sabah saatlerinde başlayan yağmur ve rüzgar nedeniyle vatandaşlar şemsiyeleri ile yürümekte güçlük çekti.
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yağmur ve soğuk hava etkili oluyor. Hava sıcaklıkları düne göre 5 derece düştü. Taksim'de yağmura hazırlıksız yakalananlar saçaklara sığındı.
Beşiktaş'ta da aralıklarla yağış etkili oluyor. Yağmurdan ıslanmak istemeyen vatandaşlar şemsiyelerini açarak yürüdü. Bazı vatandaşlar ise yağmurdan korunmak için duraklara sığındı. Yağışın hafta sonu boyunca aralıklarla etkili olması bekleniyor.
İZMİR İÇİN KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI
Meteoroloji yetkilileri, İzmir'de yarın öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli, gök gürültülü sağanak beklendiğini belirterek, olası olumsuzluklara karşı uyardı.
Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı kesimlerinin yağışlı sistemin etkisine girmesine bağlı olarak, İzmir il genelinde yarın (pazar) öğle saatlerinden sonra beklenen yağışların, yerel olarak kuvvetli yağmur ve sağanak (21-50 kg/m2) şeklinde olması bekleniyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
Sağanağın 13 Ocak saat 21.00 sıralarında etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedildi.