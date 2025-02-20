Yurt genelinde etkisini gösteren kar yağışı sebebi ile tatil haberleri peş peşe geldi. Muş, Hakkari, Bingöl, Bitlis’te bugün okullar tatil edildi. Peki yarın okul var mı? Bingöl, Bitlis, Hakkari ve Muş’ta 21 Şubat Cuma okullar tatil mi, Valilik açıklaması geldi mi?
Bazı illerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve ilçelerde taşımalı eğitime ara verildi. Okul tatili olan iller arasında Muş, Hakkari, Bingöl, Bitlis de yer aldı. Bugün kar tatili yapan öğrenciler yarın okullar tatil mi? Bingöl, Bitlis, Hakkari ve Muş’ta 21 Şubat Cuma okullar tatil mi, Valilik açıklaması geldi mi? sorusuna yanıt arıyor.
Muş'ta okullar tatil mi?
Muş Valiliği ise şu an için 21 Şubat Cuma günü ile ilgili resmi bir tatil açıklaması yapmadı. Okulların tatil olup olmayacağı konusundaki son karar, Valilik tarafından yapılacak duyuru ile netleşecek.
Muş'ta okullar bugün tatil edilmişti. Muş'ta kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle yarın okullar tatil edildi. Muş Valiliği, devam eden kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 20 Şubat Perşembe günü, il genelinde tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel ile anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu bulunan kadın personel de 1 günlük idari izinli sayılacak. Yetkililer, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmalarını istedi.
Hakkari'de okullar tatil mi?
21 Şubat Cuma günü okul tatil mi? sorusuna öğrenciler yanıt arıyor. Hakkari Valiliği şu an için resmi bir açıklama yapmadı. Meteorolojik veriler ve hava durumu değerlendirmeleri doğrultusunda okulların tatil edilip edilmeyeceği henüz kesinleşmedi.
Hakkari'de bugün (20 Şubat Perşembe) yaşamı olumsuz etkileyen ve yarın etkisini daha da artırması beklenen kar nedeniyle kent genelinde ilk, ortaokul ve liselerde eğitim- öğretime 1 gün ara verildi.
Kentte etkili olan kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Hakkari Valiliği tarafından okulların tatil edilmesine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "İlimizde devam eden ve yarın (Perşembe) 12:00 – 15:00 saatleri arasında etkisini artırması beklenen yoğun kar yağışlarından dolayı karayolu ulaşımında oluşabilecek çığ, heyelan ve akşam saatlerinde hava sıcaklığının düşmesi ile meydana gelebilecek buzlanma ve don olayı gibi diğer hususlar da göz önünde tutularak 20.02.2025 Perşembe günü Hakkari ve tüm ilçelerinde; yüksek öğretim kurumları, özel kreş ve anaokulları, halk eğitimi merkezleri kursları, rehberlik ve araştırma merkezleri hariç tüm resmi anaokulları, resmi/ özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, eğitim- öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görev yapan 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar, hamile ve engelli personeller de idari izinli sayılacaktır" denildi.
Bingöl’de okullar tatil mi?
Bingöl’de 21 Şubat Cuma günü için henüz bir açıklama yapılmadı. İlerleyen saatlerde Valilik tarafından açıklama yapılması halinde haberimiz güncellenecektir.
Bingöl’de okullar bugün tatil edilmişti. Bingöl Valiliği’nden, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre kent genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları yarın da devam edeceğinden buzlanma ve ulaşımda gerçekleşebilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla alınan karara ilişkin şu açıklamayı yapıldı:
“Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerimiz ile Sancak Beldesi ve Merkez Suduğünü köyündeki her türlü resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında, il merkezi ile Genç ve Solhan ilçelerimizde ise taşımalı eğitim yoluyla okullara erişimi sağlanan öğrencilerimiz için 20 Şubat 2025 Perşembe günü 1gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir. Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerimiz ile Sancaklı Beldesi ve Sudüğünü köyünde kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz aynı gün idari izinli sayılacaklardır.”
Bitlis’te okullar tatil mi?
21 Şubat Cuma günü için Bitlis’te okulların tatil olup olmayacağına ilişkin Bitlis Valiliğinden henüz bir açıklama gelmedi.
Bitlis’te okullar bugün tatil edilmişti. Bitlis Valiliği’nce yapılan duyuruda, “İlimizde devam eden mevcut kar yağışı, gece boyunca kar yağma ihtimali ve sabah saatlerinde buzlanma riski nedeniyle İl genelinde 20 Şubat 2025 Perşembe Günü resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında ilk ve orta öğretim düzeyindeki eğitim-öğretime bir 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile kamu görevlileri aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi.