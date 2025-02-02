Okullar ne zaman açılacak? Sömestr tatili (Yarıyıl tatili) ne zaman bitiyor?

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise okullarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci karnesini alarak 17 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline girdi. Sömestr tatilinin keyfini çıkartan öğrenciler ders başı yapıyor. Peki yarın okullar açılacak mı? Yarıyıl tatili uzatıldı mı, okullar ne zaman açılıyor? 3 Şubat Pazartesi okul var mı, yarım gün mü ders olacak? İşte detaylar.

1 /7 Millî Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı 2024-2025 eğitim öğretim takvimine göre, yarıyıl tatili 20 Ocak 2025 Pazartesi gününden 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erdi. Hem öğrenciler hem de veliler okullar ne zaman açılacak? Yarın okullar açılacak mı? Yarıyıl tatili uzatılacak mı, 3 Şubat Pazartesi okul var mı? sorularına yanıt arıyor.

2 /7 3 ŞUBAT PAZARTESİ OKUL VAR MI? YARIN OKULLAR AÇILACAK MI? Milyonlarca öğrenci yarın yani 3 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak. Okulların açılmasıyla birlikte 2. dönem başlamış olacak.

3 /7 YARIYIL TATİLİ UZATILDI MI? Sosyal medyada dolaşan yarı yıl tatili uzatıldığına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Eğitim öğretim takvimine göre okullar, ikinci dönem başlangıcı olan 3 Şubat Pazartesi günü açılacak.

4 /7 PAZARTESİ GÜNÜ YARIM GÜN MÜ? 3 Şubat Pazartesi günü bazı okullarda eğitim toplantısı nedeniyle 3 ders işlenecek. Bu karar, okulların ikili ya da tekli eğitim yöntemine göre değişkenlik gösterecek.

5 /7 İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN? İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

6 /7 OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK, YAZ TATİLİ NE ZAMAN? 2024-2025 eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran'da sona erecek.