Çorum’da yarın okullar tatil mi?

Olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrenciler ve veliler Çorum Valiliği'nden gelecek açıklamayı yakından takip ediyor. Ancak şu ana kadar 19 Şubat Çarşamba günü için Valilikten okulların tatil edilip edilmediğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Çorum'un bazı ilçelerinde bugün okullar tatil edilmişti. Çorum’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Mecitözü ilçesindeki bütün okullarda, Dodurga ve Laçin ilçelerinde ise taşımalı eğitime bugün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kentin bazı ilçelerinde kar yağışının etkili olduğu bildirildi.

Açıklamada, olumsuz hava koşulları ulaşımda aksamalara neden olacağından Mecitözü ilçesindeki bütün okullarda, Dodurga ve Laçin ilçelerinde ise taşımalı eğitim uygulanan okullarda eğitime bugün ara verildiği aktarıldı.







