Meteoroloji yeni haftanın hava durumu tahmini raporunu açıkladı. Kar yağışı yurdun büyük bir bölümünde etkili olacak. Havaların soğuması ve kar yağışının yeniden başlamasıyla birlikte öğrenci ve veliler 19 Şubat Çarşamba Kastamonu, Çorum, Niğde, Yozgat, Çankırı’da okulların tatil olup olmayacağını merek ediyor. Peki yarın okullar tatil mi, valilik açıklama yaptı mı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 19 Şubat Çarşamba yani yarın için yayınlanan hava durumu raporuna göre Marmara, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışının etkili olması bekleniyor. Peki Kastamonu, Çorum, Niğde, Yozgat, Çankırı’da yarın okullar tatil mi? 19 Şubat Çarşamba hangi ilçede okullar tatil edildi?
Kastamonu'da yarın okullar tatil mi?
Meteoroloji’nin kar yağışı uyarısında bulunduğu Kastamonu'da 19 Şubat Çarşamba günü için kar tatiline ilişkin şu ana kadar Valilikten herhangi bir açıklama yapılmadı.
Kastamonu'da bugün okullar tatil edilmişti. Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilimiz merkezinde taşımalı eğitime 18 Şubat 2025 salı günü 1 (bir) gün süreyle ara verilmesi kararlaştırılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Çorum’da yarın okullar tatil mi?
Olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrenciler ve veliler Çorum Valiliği'nden gelecek açıklamayı yakından takip ediyor. Ancak şu ana kadar 19 Şubat Çarşamba günü için Valilikten okulların tatil edilip edilmediğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Çorum'un bazı ilçelerinde bugün okullar tatil edilmişti. Çorum’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Mecitözü ilçesindeki bütün okullarda, Dodurga ve Laçin ilçelerinde ise taşımalı eğitime bugün ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kentin bazı ilçelerinde kar yağışının etkili olduğu bildirildi.
Açıklamada, olumsuz hava koşulları ulaşımda aksamalara neden olacağından Mecitözü ilçesindeki bütün okullarda, Dodurga ve Laçin ilçelerinde ise taşımalı eğitim uygulanan okullarda eğitime bugün ara verildiği aktarıldı.
Çankırı'da yarın okullar tatil mi?
19 Şubat Çarşamba günü için Çankırı Valiliği'nden kar tatiline ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. 19 Şubat 2025 Çarşamba günü Çankırı'da kar yağışı beklenmekte. Sıcaklıkların en yüksek 2°C, en düşük -1°C civarında olması öngörülmekte.
Niğde'de yarın okullar tatil mi?
Çarşamba günü Niğde'de kar yağışı bekleniyor. Kar yağışı nedeniyle 19 Şubat yarın okul tatiline ilişkin Niğde Valiliğinden bir açıklama gelmedi.
Yozgat'ta yarın okullar tatil mi?
Meteoroloji'nin hava durumu tahminlerine göre 19 Şubat 2025 Çarşamba günü Yozgat'ta kar yağışı beklenmekte. Sıcaklıkların en yüksek 1°C, en düşük -6°C civarında olması öngörülmekte. Yozgat'ta yarın için kar tatiline ilişkin Valilikten bir açıklama gelmedi.