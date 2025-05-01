YARISI BİZDEN KAMPANYASI YARDIMI 2025 SON AÇIKLAMALAR: Yarısı Bizden kampanyası yardımı arttı mı, ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı yeni desteklerle, kentsel dönüşümde hibe tutarı 750 bin TL’ye, kredi limiti ise 1,5 milyon TL’ye yükseltildi. Taşınma yardımı da 15 bin TL’ye çıkarıldı. İstanbul’daki riskli yapıları kapsayan Yarısı Bizden Kampanyası, 39 ilçede süresiz olarak devam ediyor.
Kentsel dönüşümü teşvik etmek amacıyla başlatılan Yarısı Bizden Kampanyası’nda 2025 yılı için destek miktarları artırıldı. Riskli yapı sahiplerine 750 bin TL’ye kadar hibe, 1,5 milyon TL’ye kadar uygun faizli kredi desteği sağlanacak. Ayrıca taşınma yardımı 15 bin TL’ye, kira yardımı ise aylık 5 bin 500 TL’ye yükseltildi. Kampanya, İstanbul’un 39 ilçesinde süresiz olarak devam edecek.
YARISI BİZDEN KAMPANYASI 2025 TUTARI ARTTI!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Nisan 2025’te duyurduğu yeni düzenlemelerle, Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında sunulan destek tutarları artırıldı. Konuyla ilgili Erdoğan, “İstanbul'un hizmetindeyiz, emrindeyiz. Yeni bir kararı devreye alıyoruz. Yarısı bizden kampanyasındaki destek tutarını arıtıyor 700 bin lira olan hibe tutarını 875 bine, kredi desteğini 875 bine, taşınma desteği tutarını da 100 binden 125 bin liraya çıkarıyoruz. Kentsel dönüşümde kimsenin ideolojik takıntıları ile uğraşacak vaktimiz yok. Yapı stokunun yenilenmesi bizim için ertelenemez meseledir.” ifadelerine yer verdi.
YARISI BİZDEN HİBE DESTEĞİ TUTARI NE KADAR OLDU?
İstanbul’da riskli yapılarını yenilemek isteyen hak sahipleri için güncel destek paketleri şu şekilde:
Hibe Desteği: Bir konut için 700 bin TL olan hibe tutarı, 2025 itibarıyla 875 bin TL’ye yükseltildi. İş yerleri için ise hibe desteği 437 bin 500 TL olarak belirlendi.
Kredi Desteği: Konut başına 700 bin TL olan kredi tutarı, 875 bin TL’ye çıkarıldı. İş yerleri için kredi desteği ise 437 bin 500 TL. Kredi, ilk yıl faizsiz, 10 yıl vadeli ve uygun ödeme koşullarıyla sunuluyor.
Taşınma Desteği: Bağımsız bölümde ikamet eden malikler, kiracılar veya sınırlı ayni hak sahipleri için bir defaya mahsus ödenen taşınma yardımı, 100 bin TL’den 125 bin TL’ye yükseltildi.
Kira Yardımı: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un açıklamalarına göre, kentsel dönüşüm kapsamında aylık kira yardımı 2025 yılından itibaren 5 bin 500 TL’den 8 bin TL’ye çıkarıldı. Riskli yapılarda 18 ay, riskli ve rezerv alanlarda ise en fazla 48 ay boyunca kira desteği sağlanıyor.
Toplamda, bir konut için sunulan destek miktarı 1 milyon 875 bin TL’ye ulaşırken, bu tutar hibe, kredi ve taşınma desteğiyle vatandaşların dönüşüm sürecindeki yükünü büyük ölçüde hafifletiyor.