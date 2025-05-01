YARISI BİZDEN KAMPANYASI YARDIMI 2025 SON AÇIKLAMALAR: Yarısı Bizden kampanyası yardımı arttı mı, ne kadar oldu?

YARISI BİZDEN HİBE DESTEĞİ TUTARI NE KADAR OLDU?

İstanbul’da riskli yapılarını yenilemek isteyen hak sahipleri için güncel destek paketleri şu şekilde:

Hibe Desteği: Bir konut için 700 bin TL olan hibe tutarı, 2025 itibarıyla 875 bin TL’ye yükseltildi. İş yerleri için ise hibe desteği 437 bin 500 TL olarak belirlendi.

Kredi Desteği: Konut başına 700 bin TL olan kredi tutarı, 875 bin TL’ye çıkarıldı. İş yerleri için kredi desteği ise 437 bin 500 TL. Kredi, ilk yıl faizsiz, 10 yıl vadeli ve uygun ödeme koşullarıyla sunuluyor.