Yediemin otopark ücreti güncellendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan yeni bir kararla, yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 13 oranında zam yapıldı. Bu karar, özellikle yanlış park eden veya trafik kurallarını ihlal eden sürücüleri yakından ilgilendiriyor. İşte yediemin otopark ve araç çekme ücretleri.

1 / 6 Yediemin otopark ücreti yeni tarife belli oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde düzenlendi.

2 / 6 Toplantıda, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Genel Müdürlüğünün yediemin otoparklarına çekilip muhafaza altına alınan araçların günlük otopark ve çekici ücretlerinin yeniden düzenlenmesi teklifi değerlendirildi.

3 / 6 Yediemin otopark ücretleri ne kadar? Yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 13 zam yapılması karara bağlandı.

4 / 6 Bu kapsamda, araç çekme ücretinin 708 liradan 800 liraya, 5 kilometreye kadar olan mesafede özel taşıma ücretinin 708 liradan 800 liraya, ilave kilometre ücretinin ise 23,6 liradan 26,66 liraya yükseltilmesine karar verildi.

5 / 6 Teklif kapsamında yediemin otopark günlük ücret tarifesinin ise motosikletler için 35,4 liradan 40 liraya, otomobillerde 70,8 liradan 80 liraya,