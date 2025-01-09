Belediye başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı adaylığı için görevden ayrıldı. Bağcılar Belediye Meclisi’nde bugün başkan seçimi gerçekleştirildi. AK Parti’nin Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız olacak. Yasin Yıldız, 2024 yerel yönetimler seçimlerinde Belediye Meclis Üyeliğine seçilmişti. Peki Yasin Yıldız kimdir, nereli kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’na aday gösterilen Abdullah Özdemir’in Bağcılar Belediye Başkanlığı görevinden ayrılması dolayısıyla belediye meclisi toplantısında yeni başkanın belirlenmesi için bugün seçim yapılacak.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özdemir’in AK Parti İstanbul İl Başkanlığına aday gösterilmesiyle boşalan belediye başkanlığı koltuğu için 9 Ocak Perşembe günü saat 15.00’te belediye meclisinde seçim yapılacak. Toplantıda meclis üyelerinin kullanacağı oylarla ilçenin yeni belediye başkanı belirlenecek.
Yeni Bağcılar Belediye Başkanı kim oldu, belli oldu mu?
Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı adayı olarak gösterilmesinin ardından belediye başkanlığı görevinden istifa etmişti.
Abdullah Özdemir’in AK Parti İstanbul İl Başkan adayı olmasının ardından Belediye Meclisi tarafından Bağcılar Belediye Başkanı seçilecek. Bağcılar yeni belediye başkanı Yasin Yıldız olacak.
AK Parti’nin Bağcılar Belediye Meclis Üyesi sayısı 25
CHP’nin Bağcılar Belediye Meclis Üyesi sayısı 15
MHP’nin Bağcılar Belediye Meclis Üyesi sayısı 4
BBP’nin Bağcılar Belediye Meclis Üyesi sayısı 1
Yasin Yıldız kimdir?
1983 İstanbul doğumlu olan Yasin Yıldız aslen Gümüşhanelidir. Eskişehir Anadolu üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olup yüksek lisans eğitimini İstanbul Aydın üniversitesi Yerel yönetimler alanında yapmıştır.
Aktif siyasete 2004 yılında AK Parti Bakırköy ilçesi gençlik kollarında başlamıştır.
2007-2009 yılları arasında Bakırköy gençlik kolları ilçe başkanlığı, 2009-2019 yılları arasında Bahçelievler belediyesi ve İBB meclis üyelikleri görevlerinde bulunmuştur. 2012-2015 yılları arasında AK Parti İstanbul İl gençlik kolları yerel yönetimlerden sorumlu İl başkan yardımcılığı görevine getirilmiştir.
2014 yerel seçimlerin akabinde Bahçelievler Belediye Başkan yardımcılığı görevini üstlenmiştir. 2021 yılında AK Parti İstanbul İl kongresinde İl yönetim kurulu üyeliğine getirilmiştir.
2024 yerel yönetimler seçimlerinde Belediye Meclis Üyeliğine seçilmiştir. Evli ve iki çocuk babası olan Yıldız, İngilizce bilmektedir.