YENİ MAAŞ TABLOSU NETLEŞİYOR: SSK-Bağkur emekli maaş zammı ne kadar? Emekli, memur, işçi, dul-yetim aylığı, yaşlı ve engelli...

Bu hesaplamalar doğrultusunda zam oranları da belirlenmiş olacak. Şimdi, bu rakamların farklı kesimlere nasıl yansıyacağına bakalım:

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri: Sayıları 10 milyonun üzerinde olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, her yıl ocak ve temmuz aylarında altı aylık enflasyon oranında maaş artışı alıyor. Bu yılın ikinci zammı için de altı aylık enflasyon oranı geçerli olacak. Tahminlere göre, %25-26 bandında bir enflasyon artışı söz konusu. Bu oran, tüm maaşlara uygulanacak.