1. Japonya – Robotik İnsansı Asistanlar (Pepper Robotları)

Japonya, robot teknolojisinin öncüsü ülkelerden biri. Özellikle Pepper robotları, Japonya’daki mağazalarda, otellerde ve hastanelerde insanlara hizmet sunmak için kullanılıyor. Pepper, müşterilerle etkileşime geçebilen, onların ruh halini anlayabilen bir robot. Müşterilere bilgi verebilir, onları yönlendirebilir ve bir insan gibi konuşabilir. Bu robotlar, iş gücünü tamamlayıcı bir rol üstleniyor.



