Yeni yılda dolar kuru, ekonomik veriler, merkez bankası politikaları ve küresel piyasa gelişmeleri gibi faktörlere bağlı olarak dalgalanabilir. Faiz oranları, enflasyon, döviz rezervleri ve jeopolitik riskler, doların yükseleceği veya düşeceği konusunda belirleyici unsurlar olacaktır. Enflasyon ve ticaret savaşları gelecek yıl dolar için en önemli endişeler arasında. Dolar, 30 Aralık Pazartesi gününü 35,34 TL seviyelerinden kapattı. İslam Memiş, yeni yılda doların seyrine ilişkin ipuçları verdi. Peki, Yeni yılda dolar yükselecek mi, düşecek mi? 2025 yılında dolar kuru nasıl ilerleyecek?
Dünya ekonomileri 2024 yılını iyisiyle kötüsüyle geride bırakmaya hazırlanıyor. 2024 yılını uğurladığımız şu günlerde 2025 yılında piyasaya ilişkin beklentiler de merak edilmeye başlandı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yeni yılda doların seyrine ilişkin ipuçları verdi.
Ekonomistler ve finans uzmanları, doların geleceği konusunda farklı görüşlere sahip olabilirler. Bazı uzmanlar, belirli ekonomik göstergelere ve senaryolara dayanarak doların yükseleceğini tahmin ederken, diğerleri düşüş olacağını öngörmektedir.
Yeni yılda dolar yükselecek mi, düşecek mi?
Döviz kurlarında genel olarak yükseliş beklentisinin sürdüğünü dile getiren Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, şu seviyelere işaret etti:
Dolar/TL: Geçen haftayı 35,15 seviyesinden kapattı. Yükseliş trendinin devam etmesi öngörülüyor.
Euro/TL: 36,97 seviyesinde kapanış yaptı. EUR/USD paritesinin etkisiyle Euro'nun daha hareketli bir seyir izlemesi bekleniyor.
Şubat ayında EUR/USD paritesinin 1,08 seviyesine ulaşabileceğini tahmin eden Memiş, Euro’nun şu an oldukça ucuz olduğunu belirtti.
2025’te Kripto para ne olur, düşer mi, yükselir mi?
Kripto para piyasasına da değinen Memiş, Bitcoin’in geniş bant aralığında dalgalanmaya devam ettiğini söyledi. 2025 yılı için pozitif bir görünüm beklediğini belirten Memiş, Bitcoin için 85 bin dolar seviyesinin beklemeye değer olduğunu ve 92-102 bin dolar aralığında hareket edebileceğini ifade etti.