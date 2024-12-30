2025’te Kripto para ne olur, düşer mi, yükselir mi?

Kripto para piyasasına da değinen Memiş, Bitcoin’in geniş bant aralığında dalgalanmaya devam ettiğini söyledi. 2025 yılı için pozitif bir görünüm beklediğini belirten Memiş, Bitcoin için 85 bin dolar seviyesinin beklemeye değer olduğunu ve 92-102 bin dolar aralığında hareket edebileceğini ifade etti.