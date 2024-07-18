"Büyük Mabeyn Köşkü", "Çit Kasrı", "Küçük Mabeyn Köşkü" ve "Harem Dairesi" başta olmak üzere birçok yapı tarihinde ilk kez ziyaretçiyle buluşacak. Yıldız Sarayı 1924 yılından sonra çeşitli devlet kurumlarının idaresinde farklı misyonlarla farklı şekillerde değerlendirilmiş bir saraydı. Saray, yaklaşık 100 yıldır ziyarete kapalıydı. Peki Yıldız Sarayı ne zaman ziyaretçilere açılacak? Yıldız Sarayı nerde nasıl gidilir?