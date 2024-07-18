Sultan III. Selim zamanında yaptırılan ve Sultan II. Abdülhamid zamanında genişletilerek devlet sarayı haline getirilen Yıldız Sarayı, yaklaşık 6 yıllık restorasyonun ardından kapılarını halka açıyor. Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirecek. Peki Yıldız Sarayı ne zaman ziyaretçilere açılacak? Yıldız Sarayı nerde nasıl gidilir? Yıldız Sarayı ne zaman, hangi padişah zamanında yaptırıldı?
"Büyük Mabeyn Köşkü", "Çit Kasrı", "Küçük Mabeyn Köşkü" ve "Harem Dairesi" başta olmak üzere birçok yapı tarihinde ilk kez ziyaretçiyle buluşacak. Yıldız Sarayı 1924 yılından sonra çeşitli devlet kurumlarının idaresinde farklı misyonlarla farklı şekillerde değerlendirilmiş bir saraydı. Saray, yaklaşık 100 yıldır ziyarete kapalıydı. Peki Yıldız Sarayı ne zaman ziyaretçilere açılacak? Yıldız Sarayı nerde nasıl gidilir?
Yıldız Sarayı ne zaman, hangi padişah zamanında yaptırıldı?
Sultan III. Selim zamanında yaptırılan ve Sultan II. Abdülhamid zamanında genişletilerek devlet sarayı haline getirilen Yıldız Sarayı kompleksinin yenilenme sürecine ilişkin basın toplantısı düzenlendi. Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, toplantıda yaptığı açıklamada, kompleksin açılışının Türkiye tarihi ve kültürel miras açısından taşıdığı öneme işaret ederek, "Ülkemizde Osmanlı Devleti'nden bugüne kalmış 5 sarayın en büyüklerinden birinin, birkaç gün içinde yerli ve yabancı ziyaretçilerimizle buluşacağını hem ülkemize hem dünyaya duyuruyoruz." dedi.
Yıldız Sarayı ne zaman ziyaretçilere açılacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 19 Temmuz'da açılacak Yıldız Sarayı, 20 Temmuz'dan itibaren ziyaretçileri kabul edecek. Uzun yıllar devam eden restorasyon, konservasyon ve peyzaj çalışmaları tamamlanan Yıldız Sarayı'nda Büyük Mabeyn Köşkü, Çit Kasrı, Küçük Mabeyn Köşkü ve Harem Dairesi başta olmak üzere birçok yapı tarihinde ilk kez ziyaretçiyle buluşacak.
İlk defa ziyarete açılacak yapılar arasında Limonluk, Hamam, III. Selim Çeşmesi, Ada Köşkü ve Cihannüma Köşkü de yer alıyor.
Sultan II. Abdülhamid'in hayatına, kişiliğine ve liderliğine ışık tutan eserler, onunla özdeşleşen, Avrupa ve Orta Doğu'nun en büyüklerinden olma özelliği taşıyan kütüphane ve marangozhanenin yanı sıra Yıldız Albümleri'nden seçilen fotoğraflar da ilk defa tarih ve sanat meraklılarının ilgisine sunulacak.
Yıldız Sarayı nerede?
Kültürel zenginlikleri ile ilham veren Yıldız Sarayı gezip görülmesi mutlaka tavsiye edilen saraylar arasında yerini almaktadır.
Osmanlı tarihine ve özellikle Osmanlı devlet yapısına ilgi duyan kişiler Yıldız Sarayı'nı ziyaret etmek istemektedir. Yıldız Sarayı, ülkemizin göz alıcı güzelliği ile büyüleyen tarihi şehri İstanbul'dadır. İstanbul'da yer alan Yıldız Sarayı, Beşiktaş içerisindedir.
Yıldız Sarayı'na Nasıl Gidilir?
Beşiktaş'ta yer alan saraya İstanbul Büyükşehir Belediyesi otobüs ve vapur gibi şehir hatları toplu ulaşım araçları ile Beşiktaş üzerinden kısa sürede ulaşılabilmektedir.